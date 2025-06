Tragedia a Sessa Arunca, provincia di Caserta: in un terribile incidente stradale hanno infatti perso la vita un carabinieri di 23 anni e la sua fidanzata di 22: stavano andando al mare.

Incidente stradale a Sessa Arunca: morti un carabiniere di 23 anni e la sua fidanzata di 22

Doveva essere una giornata di relax da passare al mare, invece si è trasformata in tragedia.

In un incidente stradale a Sessa Arunca sono infatti morti un carabiniere di 23 anni, Matteo Ferrara, e la sua fidanzata di 22, Melissa Rea. I due giovani erano in sella allo scooter, con lui alla guida, quando si sono schiantati contro un’auto, una Fiat Punto, lungo la Strada Provinciale 81. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per i due ragazzi non c’era più niente da fare. Il conducente della Fiat Punto è stato invece portato all’ospedale San Rocco, in stato di shock. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per capire l’esatta dinamica dell’incidente ma, con molta probabilità, si è trattato di una mancata precedenza.

Incidente stradala a Sessa Arunca: chi erano le giovani vittime

Matteo Ferrara e la sua fidanzata Melissa Rea sono morti a seguito di un incidente stradale a Sessa Arunca, Caserta. Matteo, 23 anni, di Sessa Arunca, aveva seguito le orme del padre, come il fratello, ed era diventato Carabiniere. Prestava servizio alla stazione di San Giuliano Milanese. Era appena tornato a casa in licenza per trascorre del tempo con la famiglia e la fidanzata Melissa, anche lei di Sessa Arunca. I due volevano trascorrere una giornata al mare, invece la tragedia.