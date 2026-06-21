Attacco con coltello a Krasnodar: vittime e dettagli dell'accaduto

Un giovane di 19 anni ha attaccato con un coltello i visitatori di un centro commerciale a Krasnodar, causando una vittima e cinque feriti. Le autorità stanno indagando.

Un tragico attacco con coltello ha colpito un centro commerciale nella città di Krasnodar, nel sud della Russia, sabato scorso. L’incidente ha lasciato una donna morta e cinque persone ferite, tra cui una donna incinta e una guardia di sicurezza. Il giovane autore dell’attacco, di 19 anni, è stato arrestato e sottoposto a test psichiatrici.

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per omicidio, ma i motivi dell’attacco rimangono ancora sconosciuti. Un video pubblicato da un outlet russo mostra il sospettato affermare di essere “stanco della sua vita” durante un breve interrogatorio subito dopo l’arresto.

Le vittime e le condizioni dei feriti

Tra le vittime dell’attacco ci sono quattro donne e un uomo, tutti ricoverati in ospedale per le cure necessarie.

Secondo le prime informazioni, le condizioni dei feriti sono stabili, anche se le ferite riportate sono di media gravità. Tra le vittime c’è anche una donna incinta, il cui stato di salute è monitorato attentamente dai medici.

Il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato che i feriti stanno ricevendo assistenza medica negli ospedali regionali e cittadini.

Le autorità hanno assicurato che stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e per portare alla luce le circostanze dell’attacco.

Il profilo del sospettato e le indagini in corso

Il sospettato, un giovane di 19 anni, è stato arrestato poco dopo l’attacco. Le autorità hanno rivelato che non ha precedenti penali e che si era trasferito a Krasnodar quattro mesi prima per lavoro. Le indagini sono in corso per determinare i motivi dell’attacco e per stabilire se il giovane abbia agito da solo o se ci siano altri complici.

Il Comitato Investigativo della Russia ha aperto un’inchiesta per omicidio e lesioni personali. Le autorità stanno esaminando tutte le prove raccolte, inclusi i video delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti. Il sospettato sarà sottoposto a ulteriori test psichiatrici per determinare la sua capacità di intendere e di volere al momento dell’attacco.

Nel frattempo, le autorità hanno assicurato che stanno prendendo tutte le misure necessarie per prevenire futuri incidenti e per garantire la sicurezza dei cittadini. Il centro commerciale è stato chiuso per consentire alle forze dell’ordine di completare le indagini e di raccogliere tutte le prove necessarie.

La reazione delle autorità e la sicurezza pubblica

Il Ministero degli Interni ha dichiarato che l’attacco è stato un evento isolato e che non ci sono indicazioni di un pericolo imminente per la sicurezza pubblica. Tuttavia, le autorità hanno aumentato la presenza di polizia e sicurezza nei luoghi pubblici per rassicurare i cittadini e prevenire eventuali altri incidenti.

Il governatore Kondratyev ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Ha anche invitato i cittadini a rimanere vigili e a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti.

L’attacco di Krasnodar ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha sollevato domande sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Le autorità hanno promesso di fare tutto il possibile per garantire che un simile incidente non si ripeta e per portare alla giustizia i responsabili.