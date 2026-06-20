Tragico incidente a Ceriale: morta Sofia Barberi, indagini per omicidio stradale

A Ceriale una ragazza di 23 anni, Sofia Barberi, è morta dopo uno scontro con una Fiat 500 sull'Aurelia. Un video pubblicato sui social ha suscitato indignazione; la conducente, neopatentata da tre mesi, è stata denunciata per omicidio stradale

La comunità di Ceriale è scossa dalla morte di Sofia Barberi23 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto ieri sera lungo la via Aurelia. La giovane, impiegata al Caf di Ceriale e figlia dell’assessore comunale ai servizi sociali Barbara De Stefanoviaggiava in sella a uno scooter con un’amica quando la due ruote si è scontrata con una Fiat 500.

L’impatto è stato descritto come violento dai soccorritori e dai testimoni presenti.

Dinamiсa dell’incidente e soccorsi intervenuti

L’incidente si è verificato intorno all’una di notte sull’arteria che attraversa il comune del Savonese. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinierilo scooter con a bordo Sofia Barberi e l’amica E.B. è finito contro la Fiat 500 sulla quale viaggiavano alcuni ragazzi.

L’urto ha sbalzato le due ragazze dalla sella: i passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi e sul posto sono intervenuti il 118, l’Automedicala Croce Bianca di Albenga e altri mezzi di soccorso.

Trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra LigureSofia è stata sottoposta agli interventi medici del caso ma non ce l’ha fatta.

L’amica, indicata come Emma Brasca in alcuni referti, rimane ricoverata nello stesso ospedale in condizioni gravissime e ha sostenuto un intervento chirurgico per lesioni agli arti.

Indagini, denuncia e controlli sulla conducente

I militari intervenuti sul luogo dell’incidente hanno immediatamente identificato la persona alla guida della Fiat: si tratta di una ragazza che ha ottenuto la patente tre mesi fa. La patente è stata ritirata sul posto e la conducente è stata sottoposta ad accertamenti per alcol e droga, risultati negativi secondo le comunicazioni ufficiali.

Per la giovane alla guida è scattata una denuncia per omicidio stradale e per lesioni personali stradali gravissime. Nel corso dei rilievi i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Savonahanno ascoltato testimoni e acquisito i filmati della videosorveglianza cittadina per ricostruire la dinamica esatta dell’impatto.

Registrazioni e comportamento sui social

Tra i fatti che hanno aumentato l’indignazione pubblica c’è la diffusione di un video su Instagram girato da uno dei ragazzi presenti. Nel filmato il giovane ride e pronuncia parole che sono state riportate integralmente nelle testimonianze: “Porca put…. ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro“. Ore dopo lo stesso ragazzo ha pubblicato un altro video ammettendo: “Non avevo capito la gravità delle cose – dice -, sono un coglione“. I filmati sono stati acquisiti dalle forze dell’ordine nell’ambito delle indagini.

Impatto sulla comunità e misure di supporto

La scomparsa di Sofia Barberinata il 26 giugno 2003ha provocato profondo dolore a Ceriale, dove la famiglia è nota e la giovane era impegnata nel lavoro al Caf. In risposta al grave lutto, l’Asl2 ha attivato un servizio di supporto psicologico dedicato ai familiari e alla comunità. Diverse realtà locali hanno espresso cordoglio e solidarietà alla famiglia, e alcune iniziative pubbliche programmate sono state rinviate per rispetto del dolore cittadino.

L’episodio ha sollevato domande sulla responsabilità dei conducenti neopatentati, sulla sicurezza lungo la Aurelia e sull’uso dei social in momenti di emergenza. Le indagini in corso puntano a chiarire tutte le circostanze che hanno portato allo schianto, con l’obiettivo di ricostruire punto per punto la dinamica e le eventuali responsabilità penali.

La comunità di Ceriale e i familiari di Sofia continuano a ricevere vicinanza dalle istituzioni locali e da associazioni sportive e culturali. Intanto le autorità proseguono nelle verifiche tecniche e nelle acquisizioni di testimonianze per completare gli atti d’indagine coordinati dalla Procura di Savona.