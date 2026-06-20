Le critiche alla nuova gestione dell'educazione speciale con Robert F. Kennedy Jr. al timone

Le associazioni per i diritti delle persone con disabilità sono in allarme per i recenti cambiamenti nella gestione dell'educazione speciale, con Robert F. Kennedy Jr. al timone del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

Le associazioni per i diritti delle persone con disabilità sono in allarme per i recenti cambiamenti nella gestione dell’educazione speciale negli Stati Uniti. La decisione del Dipartimento dell’Istruzione di trasferire le responsabilità dell’Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS) al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), guidato da Robert F.

Kennedy Jr, ha sollevato numerose critiche e preoccupazioni.

L’OSERS ha il compito di aiutare le persone con disabilità a trovare un’occupazione competitiva e integrata ovvero lavori che pagano almeno il salario minimo con gli stessi benefici dei dipendenti non disabili, permettendo loro di lavorare con colleghi non disabili. Tuttavia, il trasferimento di queste funzioni all’HHS, sotto la guida di Kennedy, ha suscitato timori tra gli attivisti per i diritti delle persone con disabilità.

Le critiche di Katy Neas e le preoccupazioni legali

Katy Neas, CEO dell’Arc of the United States e ex assistente segretario dell’OSERS, ha espresso preoccupazione per la decisione. In un comunicato, ha affermato: “Un alunno che viene privato dei servizi, disciplinato per bisogni legati alla disabilità o escluso da un’aula accessibile ha bisogno di un unico sistema educativo federale che possa vedere il quadro completo e agire.”

Inoltre, la legalità della proposta è stata messa in discussione.

La più recente riautorizzazione dell’Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) firmata dal presidente George W. Bush nel 2004, stabilisce che l’ufficio deve operare all’interno del Dipartimento dell’Istruzione. Il trasferimento proposto ricorda l’ordine esecutivo del presidente Trump per eliminare completamente il Dipartimento dell’Istruzione, un’azione che richiederebbe un atto del Congresso.

Le dichiarazioni controversie di Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. è noto per le sue dichiarazioni controverse sull’autismo e sui vaccini. In aprile, ha affermato: “Questi sono bambini che non pagheranno mai le tasse. Non avranno mai un lavoro. Non giocheranno mai a baseball. Non scriveranno mai una poesia. Non usciranno mai per un appuntamento. Molti di loro non useranno mai il bagno in modo autonomo.” Queste dichiarazioni hanno suscitato indignazione tra le associazioni per i diritti delle persone con disabilità, che sottolineano come molte persone autistiche riescano a fare tutte queste cose.

La preoccupazione principale è che, se il responsabile del dipartimento incaricato di aiutare le persone autistiche a trovare servizi crede che l’autismo distrugga le loro vite, ci sarà poco incentivo a fornire loro i servizi necessari per trovare un’occupazione competitiva e integrata.

Le conseguenze del trasferimento delle funzioni

Il trasferimento delle funzioni dell’OSERS all’HHS potrebbe avere conseguenze significative per le persone con disabilità. Il budget proposto per l’anno fiscale include tagli drastici, come l’eliminazione dei fondi per il programma Voting Access for People with Disabilities i University Centers for Excellence in Developmental Disabilities e il Limb Loss Resource Center.

Quando il senatore Andy Kim, D-N.J, ha chiesto a Kennedy riguardo a questi tagli in aprile, Kennedy ha risposto: “Non conosco ogni taglio; ce ne sono alcuni su cui abbiamo commesso errori.” Kim ha sottolineato che il trasferimento delle disposizioni dell’IDEA dal Dipartimento dell’Istruzione all’HHS sarebbe “definire questi giovani studenti in base alla loro disabilità piuttosto che come studenti che hanno il diritto, come chiunque altro, di avere opportunità.”

Kennedy Jr, ha sollevato preoccupazioni significative tra le associazioni per i diritti delle persone con disabilità. Le dichiarazioni controversie di Kennedy e i tagli proposti al budget potrebbero avere conseguenze negative per le persone con disabilità, mettendo a rischio i servizi e le opportunità di cui hanno bisogno.