Sei persone ferite nel grave scontro tra un camion e un camper sull’A1, tra cui una madre e un neonato trasportato in ospedale.

Grave incidente nella notte sull’autostrada A1 nel Modenese, dove lo scontro tra un camion e un camper ha provocato il ferimento di sei persone, tra cui una madre e un neonato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per estrarre i coinvolti e mettere in sicurezza l’area.

Incidente all’alba in A1 tra Modena Sud e Modena Nord: scontro tra camion e camper

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate e hanno reso necessario anche l’utilizzo dell’elisoccorso del 118, atterrato in sicurezza grazie alla temporanea chiusura del tratto autostradale interessato. La circolazione è rimasta interrotta per consentire le manovre di emergenza e la messa in sicurezza dell’area, fortemente danneggiata dall’impatto tra i due mezzi.

Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco di Modena, che hanno estratto i passeggeri dai veicoli e bonificato la carreggiata, insieme al personale sanitario e alla polizia autostradale.

Quest’ultima si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e della gestione della viabilità. Le cause dello scontro restano al momento in fase di accertamento.

Tragico incidente all’alba in A1: sei feriti, coinvolto anche un neonato

Poco prima delle 5 del mattino si è verificato un violento incidente sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Modena Sud e Modena Nord, in direzione Milano.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un camion e un camper, per cause ancora in fase di accertamento. L’urto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, con l’arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Modena che hanno lavorato per estrarre i feriti dai veicoli e mettere in sicurezza la carreggiata.

Come riportato da SkyTg24, il bilancio è di sei persone ferite, tra cui una madre e il suo bambino di 7 mesi. Il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna e risulta in condizioni gravi, insieme alla madre e agli altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico.