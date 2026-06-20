Terribile incidente stradale nel Bolognese, a Molinella, dopo un furgone, con a bordo 5 persone, ha preso fuoco dopo lo schianto. Ci sono feriti.

Terribile incidente a Molinella: furgone con cinque persone a bordo si schianta e va in fiamme

Intorno alle ore 22.50 di ieri, venerdì 19 giugno 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Molinella, in provincia di Bologna, in via Romagne.

Per cause ancora da chiarire, la persona che guidava un furgone ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che si è schiantato per poi prendere fuoco. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilevamenti necessari a stabilire l’esatta causa del sinistro.

Molinella, furgone con cinque persone a bordo si schianta a e va a fuoco: ci sono feriti

I vigili del fuoco giunti subito a Molinella nel luogo in cui il furgoncino è uscito di strada per poi prendere fuoco, sono riusciti a estrarre dalle lamiere tutti e cinque gli occupanti del mezzo. Quattro di loro sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità, mentre una quinta persona è in codice di massima gravità.