Seconda prova maturità 2026: traccia su Quintiliano e il caso Bracciano Smart Lake

La seconda prova della maturità 2026 ha messo alla prova oltre 500mila studenti in tutta Italia, con materie d’indirizzo che riflettono l’anima dei diversi percorsi scolastici. Dalle quattro ore del liceo classico alle sei dello scientifico, fino alle 18 ore distribuite su tre giorni per gli istituti artistici, ogni indirizzo ha affrontato sfide uniche.

Questa edizione degli esami di stato ha visto tracce che vanno oltre il semplice test di conoscenza, proponendo temi che intrecciano storia, scienza e attualità. Tra le novità più interessanti, la presenza di un problema matematico basato sulla crisi idrica del Lago di Bracciano e un testo di latino di Marco Fabio Quintiliano.

Il liceo classico e l’eredità di Quintiliano

Per i maturandi del liceo classico, la prova ha previsto la traduzione di un brano tratto dall’Institutio Oratoria di Quintiliano, un’opera fondamentale del I secolo d.C. dedicata alla formazione dell’oratore perfetto. Questo trattato, composto da 12 libri, è un vero e proprio manuale di pedagogia e retorica, che analizza le diverse componenti dell’eloquenza, dall’inventio alla dispositiofino all’elocutio.

Quintiliano, avvocato e maestro di retorica, ha dedicato la sua opera a Marco Vitorio Marcello, delineando un percorso educativo che unisce teoria e pratica. La scelta di questo autore per la seconda prova del liceo classico sottolinea l’importanza della retorica e della pedagogia nella formazione dei giovani.

Lo scientifico e il caso Bracciano Smart Lake

La traccia di matematica per il liceo scientifico ha proposto un problema basato sull’analisi delle variazioni del livello delle acque del Lago di Bracciano. Questo tema è legato al progetto Bracciano Smart Lakeun’iniziativa di citizen science che ha trasformato la crisi idrica in un modello di partecipazione democratica.

Il progetto, guidato da Emanuele Peruginigiornalista scientifico e fondatore di, ha utilizzato le piattaforme digitali per disinnescare le fake news e attivare la cittadinanza sul territorio. La nostra sfida è stata l’esatto opposto della dinamica social tradizionaleha spiegato Perugini, sottolineando come il progetto abbia trasformato la piazza virtuale in un laboratorio diffuso di citizen science.

Il successo di Bracciano Smart Lake è stato possibile grazie alla collaborazione tra i sindaci dei tre comuni del lago – Claudia Maciucchi di Trevignano Romano, Sabrina Anselmo di Anguillara Sabazia e Armando Tondinelli di Bracciano – e l’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, con il presidente Vittorio Lorenzetti e il direttore Daniele Badaloni.

L’analisi interdisciplinare e il monitoraggio sul campo

L’analisi interdisciplinare del progetto ha coinvolto diversi esperti, tra cui il geologo David Rossi dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR e l’idrogeologa Sara Taviani dell’Università di Milano-Bicocca. Il monitoraggio sul campo è stato eseguito dal geologo Alessandro Mecalimentre il regista Guido Tocco ha documentato visivamente la crisi idrica e gli sforzi di recupero.

Questo approccio integrato ha permesso di raccogliere dati rigorosi e scientificamente inappuntabili, fornendo una base tecnica solida per le decisioni politiche e istituzionali. Il progetto è stato premiato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e pubblicato su riviste scientifiche come i Rendiconti Lincei.

Il liceo linguistico e il dibattito sugli OGM

Per il liceo linguistico, la prova ha previsto un’analisi di un testo in lingua inglese dedicato al tema degli OGM (organismi geneticamente modificati). Questo argomento di attualità ha permesso agli studenti di confrontarsi con un dibattito bioetico complesso e di grande rilevanza globale.

La prova ha anche incluso un brano tratto dal romanzo On Beauty della scrittrice Zadie Smithoffrendo agli studenti l’opportunità di esplorare temi letterari e culturali attraverso la lingua inglese.

La maturità 2026 ha così offerto una panoramica completa delle sfide educative e culturali del nostro tempo, unendo tradizione e innovazione in un percorso formativo ricco e stimolante.