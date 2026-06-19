Fiamme al centro sportivo Aquaniene: evacuazione di massa a Roma Nord

Venerdì 19 giugno un incendio ha colpito il centro sportivo Aquaniene a Roma Nord, costringendo all'evacuazione di circa 200 persone. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente.

Un incendio ha colpito nel pomeriggio di venerdì 19 giugno il centro sportivo Aquaniene a Roma Nord, in viale della Moschea. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di un locale tecnicohanno costretto all’evacuazione di circa 200 persone, tra atleti, corsisti e personale.

L’allarme è scattato intorno alle 13:40, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Prati sono intervenuti per spegnere le fiamme.

Il rogo è stato domato intorno alle 14:30, senza registrare feriti o intossicati.

L’intervento dei vigili del fuoco

I pompieri della squadra 9/A del distaccamento di Prati sono arrivati sul posto poco dopo la segnalazione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude un cortocircuito elettrico.

Grazie alla rapidità dell’intervento, le operazioni di spegnimento e bonifica sono state completate in poco più di un’ora. Il centro sportivo è stato momentaneamente chiuso per verifiche tecniche.

L’evacuazione e le misure di sicurezza

L’evacuazione delle circa 200 persone presenti al momento dell’incendio è avvenuta in modo ordinato, senza scene di panico.

Tutti gli sportivi e il personale si sono radunati all’esterno del centro, nei piazzali adiacenti a viale della Moschea.

Il centro sportivo ha comunicato tramite un post su Instagram che le attività sportive sono state sospese temporaneamente a scopo precauzionale. Non appena i tecnici avranno risolto il problema, verrà comunicata la riapertura della struttura.

Le conseguenze e le indagini

Al momento non ci sono informazioni sui danni strutturali causati dall’incendio. Le indagini sono ancora in corso per determinare l’origine del rogo. Le operazioni di messa in sicurezza dell’impianto sono tuttora in corso.

L’incendio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli utenti del centro sportivo, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la situazione è stata rapidamente sotto controllo.