Cassazione: assoluzione per Sabatino nel caso Cucchi, prescrizioni per altri carabinieri

La Cassazione ha assolto il colonnello Lorenzo Sabatino, mentre per altri carabinieri sono state confermate le prescrizioni. Scopri le motivazioni e le reazioni.

La vicenda dei depistaggi legati alla morte di Stefano Cucchi ha raggiunto un punto di svolta con le ultime decisioni della Corte di Cassazione. Il colonnello Lorenzo Sabatino è stato assolto, mentre per altri carabinieri coinvolti sono state confermate le prescrizioni o le condanne già emesse in appello. La sentenza, che chiude un capitolo lungo e doloroso, ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella della sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, che ha espresso sia sollievo che delusione.

La morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 31 ottobre 2009, ha scatenato un’inchiesta complessa che ha portato alla luce numerose irregolarità e depistaggi. La Cassazione ha stabilito che le condotte di falso erano finalizzate a coprire eventuali responsabilità dei carabinieri del Gruppo Roma. Questo ha portato all’assoluzione di Sabatino, mentre per altri imputati come il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo è stata riconosciuta la prescrizione.

Le decisioni della Cassazione e le motivazioni

La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati condannati o per i quali era stata dichiarata la prescrizione. Il sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio aveva richiesto l’annullamento senza rinvio per Sabatino, sostenendo la contradditorietà e illogicità della sentenza precedente. Per altri imputati come Francesco Di Sano e Luca De Cianni, invece, è stato chiesto il rigetto dei ricorsi.

Le motivazioni della sentenza di secondo grado avevano evidenziato come i carabinieri, comandati da Casarsa, non avessero cercato di approfondire la dinamica degli eventi, ma piuttosto di restituire una realtà di comodo. Questo ha portato alla conferma di due condanne e tre prescrizioni, mentre per Sabatino è arrivata l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Le reazioni delle parti coinvolte

Ilaria Cucchi ha commentato la sentenza affermando che si chiude un capitolo, ma ribadendo la responsabilità di tutti gli imputati nel causare tanto dolore e processi a vuoto. Ha inoltre espresso il desiderio che nessuno di loro possa mai più indossare una divisa o fare carriera. L’avvocato Diego Perugini, legale di parte civile, ha sottolineato che la Corte Suprema ha messo un sigillo di legalità a troppi anni di ingiustizia, chiedendo allo Stato e ai carabinieri di rimediare agli errori commessi.

Perugini ha anche evidenziato il calvario di 16 anni per Nicola Minichini e di 7 anni per Riccardo Casamassima, due figure chiave nel processo. Ha concluso affermando che è ora di chiudere questo capitolo e di voltare pagina, rimediando agli errori e ristabilendo la giustizia.

Le implicazioni e il futuro

La sentenza della Cassazione ha chiuso un capitolo doloroso, ma lascia aperte molte domande sulle responsabilità e sulle procedure seguite dai carabinieri. La Procura di Roma, in particolare il pubblico ministero Giovanni Musarò, è stata lodata per il suo lavoro, ma rimane la necessità di garantire che simili errori non si ripetano in futuro.

Le condanne confermate e le prescrizioni riconosciute rappresentano un passo verso la chiusura di un caso che ha scosso l’opinione pubblica. Tuttavia, le parole di Ilaria Cucchi e dell’avvocato Perugini sottolineano l’importanza di continuare a vigilare e di assicurarsi che la giustizia sia fatta in modo completo e trasparente.