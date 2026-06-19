Aggressione al parco Guido Alberini a Brescia: 29enne fermato e rischio espulsione

Nel parco Guido Alberini a Brescia un uomo di 29 anni ha aggredito due bambini, compreso un bimbo di 3 anni; un passante lo ha fermato e la Squadra Volante ha eseguito l'arresto con provvedimenti amministrativi in corso

Un episodio di violenza ha scosso l’atmosfera del parco Guido Alberini a Brescia: nei giorni precedenti alla data del 19 giugno 2026 un uomo di 29 anni ha aggredito due bambini presenti nell’area verde. La vicenda ha visto l’intervento immediato di cittadini e forze dell’ordine, con conseguenze penali e amministrative per il sospettato.

Secondo la ricostruzione operativa della Polizia di Statoil soggetto ha avvicinato due minori e li ha afferrati al collo; il più grande è riuscito a liberarsi, mentre il secondo, un bimbo di 3 anniè stato strattonato prima che la madre e un passante potessero intervenire per metterlo in sicurezza. Gli agenti della Squadra Volante hanno poi preso in custodia l’uomo e lo hanno trasferito in Questura di Brescia per le procedure di identificazione e le successive attività investigative.

Intervento del passante e primo soccorso ai minori

La dinamica dell’intervento civico è centrale nella ricostruzione: una madre ha cercato di strappare il figlio dalle mani dell’aggressore con tutte le sue forze, mentre un altro cittadino presente nel parco è intervenuto fisicamente per bloccare l’uomo fino all’arrivo della Polizia.

Questo soccorritore ha ingaggiato una colluttazione importante, immobilizzando il sospetto e impedendo che l’azione degenerasse ulteriormente. Il tempestivo intervento del passante ha quindi limitato i danni e consentito agli agenti di acquisire il controllo della scena in sicurezza.

Danno fisico e reazioni immediate

I due minori sono stati messi in sicurezza e i soccorsi iniziali sono stati garantiti dalle famiglie presenti. L’uomo, identificato come un cittadino nigeriano di 29 anni e regolare in Italia, ha mostrato un comportamento aggressivo anche nei confronti degli operatori durante le fasi dell’arresto, cercando di colpire gli agenti con calci e pugni. Per questo motivo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Provvedimenti amministrativi e posizione della Questura

A seguito degli accertamenti, il questore di Brescia, Paolo Sartoriha disposto la revoca del permesso di soggiorno del fermato e ha avviato le procedure per l’espulsione. Nel commento ufficiale il questore ha parlato di “ancora un gravissimo e violento episodio criminale”sottolineando il ruolo del soggetto come pregiudicato nelle vicende che hanno preceduto l’aggressione. Queste decisioni amministrative rappresentano il passaggio preliminare alle eventuali misure di allontanamento dal territorio nazionale, subordinate agli sviluppi del procedimento giudiziario.

Elementi rilevanti dell’indagine

Durante le verifiche è emerso che il 29enne era già noto per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti; inoltre, al momento dell’intervento presentava uno stato di alterazione legato all’assunzione di alcol e sostanze. Gli investigatori stanno ora esaminando le testimonianze raccolte e le eventuali registrazioni video per completare la ricostruzione dei fatti e definire la responsabilità penale del soggetto coinvolto.

Le autorità locali hanno sottolineato come episodi di questo tipo richiedano una risposta immediata per tutelare l’incolumità delle persone più vulnerabili, in particolare i bambini. L’arresto e la successiva attivazione delle procedure amministrative mostrano come le forze dell’ordine intervengano sia sul piano penale sia su quello amministrativo quando emergono elementi che lo giustificano.

Resta aperta la fase processuale: il sospettato dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria delle accuse mosse dalla polizia, mentre l’iter per l’espulsione seguirà le disposizioni previste dalla normativa vigente, una volta conclusi gli accertamenti e valutati gli sviluppi del procedimento.