Helena Prestes racconta il clima a The 50 e il rapporto teso con Antonella Elia

Helena Prestes racconta il mancato legame con Antonella Elia dopo The 50, dice «non ricordo il suo nome» e aggiorna sui rapporti con Shaila Gatta, Gianmarco Zagato, Edoardo Tavassi, Francesco Chiofalo e altri.

La partecipazione di Helena Prestes a The 50 su Prime Video ha lasciato tracce nette nei rapporti tra concorrenti: se con Shaila Gatta è arrivato un chiarimento, il confronto con Antonella Elia è rimasto freddo e privo di sintonia. In un aggiornamento condiviso sul suo canale YouTube, Helena si è soffermata sui legami nati o rinsaldati dopo il programma e ha spiegato la sua versione sullo scontro con Antonella, usando parole che hanno subito attirato attenzione.

Nel video pubblicato il 18/06/2026 Helena ha detto di non aver costruito un rapporto con la concorrente dal caschetto biondo e ha confessato un curioso vuoto di memoria: «non ricordo il suo nome, quella con i capelli corti». La dichiarazione ha riacceso il confronto sulla natura degli attriti avvenuti all’interno del reality e su come i protagonisti li stiano gestendo ora che sono fuori dal gioco.

Il racconto di Helena sul rapporto con Antonella Elia

Helena ha spiegato che tra i partecipanti di The 50 c’è stata una persona con cui ha avvertito meno sintonia: «Ci sono anche persone con cui non ho legato». Parlando esplicitamente di Antonella Elia ha detto che l’iniziale saluto era stato educato, ma che poi le cose sono cambiate: «All’inizio era educata con me».

Nell’analisi di Helena la dinamica del gioco e la sua scelta di puntare sulla strategia personale hanno influito sul deterioramento del rapporto: «Ero molto concentrata sulla strategia», ha aggiunto, spiegando che dentro il programma ha optato per un approccio diverso rispetto al suo solito modo di reagire d’istinto.

Memoria, immagine pubblica e sensibilità

La dimenticanza del nome di Antonella — espressa con la frase «non ricordo il suo nome adesso» — è stata riportata da Helena come la naturale conseguenza di un legame inesistente. La modella ha anche accennato a clip del programma che mostrerebbero momenti più forti tra le due: «Ho visto dei video di The 50 alla mia uscita», ha detto. Considerando la nota sensibilità e la permalosità attribuita a Antonella Elia Helena ha riconosciuto che questa dimenticanza potrebbe essere percepita come un affronto e provocare reazioni social, come storie su Instagram dedicate al tema.

I rapporti con gli altri ex concorrenti dopo The 50

Al di là della tensione con Antonella, Helena ha raccontato di aver ricostruito o mantenuto numerosi contatti con colleghi di avventura. Ha confermato di essersi riconciliata con Shaila Gatta e di sentirsi spesso con lei. Tra i nomi che hanno un ruolo stabile nella sua cerchia figurano Gianmarco Zagato ed Edoardo Tavassi insieme a figure come Musazzi e Francesco Chiofalo definito da Helena «divertente e tanto intelligente». Questa rete di contatti testimonia un equilibrio che la modella desidera mantenere al di fuori del contesto del reality.

Su Nicole Pallado amica di Zagato, Helena ha spiegato che il rapporto è meno frequente per via del carattere riservato di Nicole: «Sento molto meno Nicole, ma anche nel gioco era molto sulle sue». Ha riconosciuto però le qualità professionali della giovane, definendola una «grande imprenditrice», pur evidenziando una distanza personale maggiore rispetto ad altri ex compagni di gioco.

Le scuse di Eva Grimaldi e la sua assenza nel racconto

Nel video Helena non ha nominato direttamente Eva Grimaldi una concorrente con cui in passato aveva avuto uno scontro a The 50. Di recente Eva ha pubblicamente chiesto scusa: «Io ci sono rimasta. Ho detto: ma io non sono questa», ha detto Eva, aggiungendo «Chiedo fortemente scusa ad Helena per la mia espressione volgare che non fa parte di me, ma chiedo scusa a tutte le donne». Helena ha scelto di non commentare in dettaglio le scuse, limitandosi a non inserire Eva nella lista delle persone con cui ha mantenuto un rapporto stretto.

Nel complesso, il racconto di Helena Prestes disegna una fotografia di rapporti variabili: legami che si rinsaldano, tensioni che rimangono e scuse che vengono rivolte ma non sempre convertite in amicizia. La sua esperienza a The 50 rimane