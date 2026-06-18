Verso restrizioni sui social in Europa: von der Leyen indica l’estate come possibile orizzonte

Negli ultimi mesi si è intensificato il dibattito sulle misure regolatorie dell’Unione europea nel campo del digitale. Il presidente della Commissione europea, von der Leyenha indicato che l’UE potrebbe introdurre un divieto o regole più stringenti per i social network già questa estate, suggerendo come riferimento il modello adottato in Australieche è stata definita “pionnière” in materia di tutela dei minori sulle piattaforme social.

Queste affermazioni si inseriscono in un quadro più ampio di iniziative europee relative alla tecnologia: nelle stesse settimane sono emerse novità riguardo all’accesso ai modelli avanzati di intelligenza artificiale da parte delle autorità europee e proposte per limitare usi specifici di sistemi IA.

Dichiarazioni ufficiali e il modello australiano

Il riferimento a Australie come esempio nasce dall’adozione, in quel Paese, di regole che impongono un età minima e requisiti di verifica per l’iscrizione alle piattaforme social.

Von der Leyen ha sottolineato che l’UE può trarre insegnamento da quella esperienza per introdurre misure analoghe a livello comunitario, con l’obiettivo di tutelare i minori e limitare contenuti dannosi. L’indicazione temporale dell’estate offre un orizzonte chiaro per il calendario politico, anche se la natura precisa degli interventi dovrà essere definita nei dettagli dai testi legislativi e dalle consultazioni interne.

Accesso ai modelli IA e preoccupazioni sulla sicurezza

Parallelamente al dibattito sui social, è emersa una questione pratica: la necessità da parte delle autorità europee di ottenere accesso ai modelli avanzati di IA per valutarne la sicurezza e la conformità. In un episodio recente, un importante attore nel settore dell’IA ha offerto all’Union européenne accesso ai suoi sistemi più evoluti, in risposta a preoccupazioni sollevate dai regolatori sulla possibilità di analizzare comportamenti e rischi delle piattaforme. Questa disponibilità è arrivata dopo che, per alcune settimane, le autorità europee avevano incontrato difficoltà ad accedere ai modelli più sofisticati, cosa che aveva alimentato allarme e richieste di maggiore trasparenza.

Implicazioni per la regolamentazione

L’apertura di accesso ai modelli è vista come un passo verso una regolamentazione più efficace: conoscere gli algoritmi e i meccanismi decisionali permette alle istituzioni di definire standard di sicurezza e pratiche di monitoraggio più mirate. Allo stesso tempo, permangono discussioni su quali limiti imporre senza compromettere l’innovazione tecnologica.

Regole contro usi specifici dell’IA e reazioni internazionali

Tra le misure in fase di valutazione vi sono proposte che mirano a vietare determinati usi dell’IA, in particolare quelli considerati chiaramente dannosi o invasivi. Un esempio concreto riguarda divieti proposti per sistemi che generano immagini o contenuti che ritraggono soggetti in modo lesivo o privato; tali misure sono state inserite in bozze consultative analizzate all’interno delle istituzioni europee e potrebbero entrare in vigore in tempi relativamente brevi.

In campo internazionale, alcune iniziative mostrano una minore disponibilità a impegnarsi su standard vincolanti di sicurezza. In un vertice tenutosi in Indeuna dichiarazione sottoscritta da 88 partecipanti ha riconosciuto “l’importance de la sécurité des système d’IA“, ma senza introdurre obblighi stringenti sulla sicurezza, suscitando critiche da parte di chi auspicava impegni più concreti e misurabili.

Questi sviluppi internazionali influiscono sul lavoro europeo: mentre l’UE procede verso regole più rigorose per i social e l’IA, la frammentazione delle posizioni tra Paesi e attori internazionali complica il raggiungimento di standard omogenei a livello globale.

Nel complesso, le dichiarazioni del 12 maggio e le mosse analoghe registrate l’11 maggio e il 12 marzo segnalano una fase di intensificazione della regolazione tecnologica in Europa: dagli interventi diretti sui social network alla richiesta di maggiore trasparenza sui modelli di IAl’obiettivo dichiarato è rafforzare la protezione dei diritti individuali e la sicurezza dei sistemi digitali senza arrestare lo sviluppo tecnologico.

Per i prossimi mesi, l’attenzione sarà rivolta all’iter legislativo e alle scelte tecniche che emergeranno: l’adozione di standard pratici per la verifica dell’età sugli account, le modalità di accesso degli organi di controllo ai modelli di IA e il livello di dettaglio delle proibizioni per usi specifici sono elementi che determineranno l’efficacia delle misure annunciate.