Lutto nel mondo della cultura, è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg: aveva 87 anni.

Lutto nel mondo della cultura, è morto all’età di 87 anni lo storico e saggista Carlo Ginzburg.

Addio a Carlo Ginzburg: il grande storico italiano è morto a 87 anni

E’ stato uno degli storici più influenti del Novecento: Carlo Ginzburg è morto all’età di 87 anni a Bologna. Ginzburg ha dedicato la sua vita alla ricerca storica, diventando un punto di rifermento a livello internazionale.

Dopo aver studiato all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, si è perfezionato al Warburg Institute di Londra e ha insegnato negli atenei più prestigiosi del mondo, tra cui Bologna, Harvard, Yale, Princeton, e Ucla, per poi tornare alla Normale di Pisa come docente di Storia delle Culture Europee.

Addio a Carlo Ginzburg, morto a 87 anni il maestro della microstoria

Carlo Ginzburg era riconosciuto come uno dei maestri della microstoria, ovvero la corrente storiografica che, invece che concentrarsi sui grandi eventi e sui potenti, indaga casi apparentemente marginali al fine di cogliere meccanismi più profondi della società. Un approccio che trovò la sua espressione più celebre nel libro “Il formaggio e i vermi” pubblicato nel 1976 e tradotto in decine di lingue.

Tra le altre sue opere troviamo “Miti emblemi spie”, “Storia notturna”, “Il giudice e lo storico”, “Occhiacci di legno” e “Il filo e le tracce.”