Continuano senza sosta le ricerche di Alisya e Sarah, le due sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le indagini si concentrano su tracce di cellulari, testimonianze e ricostruzioni degli ultimi movimenti, mentre gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sul loro allontanamento.

Sorelline scomparse nel nulla: ricostruzione degli eventi, indagini e ipotesi aperte

Le ultime immagini delle sorelle provengono da una telecamera di videosorveglianza di un esercizio commerciale: in quei frame Alisya e Sarah appaiono da sole, pur essendo poco distanti dagli educatori che successivamente le avevano riaccompagnate in struttura intorno alle 23:00. Verso le 2:00 di notte tra il 6 e il 7 giugno, Alisya avrebbe chiesto un farmaco per un dolore addominale; poco dopo, le due ragazze sarebbero scomparse portando con sé abiti, scarpe, trucchi e uno zainetto.

Le ricerche vengono coordinate anche dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, mentre la Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori contro ignoti e un’ulteriore indagine per abbandono di minori a carico dei responsabili della casa famiglia.

Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile scenario: dall’allontanamento volontario fino a ipotesi più gravi, senza escludere il coinvolgimento di terzi.

Tra gli elementi al vaglio ci sono alcune automobili riprese ai varchi di Civitella Alfedena, biglietti trovati nella stanza delle ragazze contenenti frasi interpretate come “codici”, e la possibilità di una rete di protezione esterna, composta da persone di fiducia.

Un decreto del Tribunale di Cassino del 28 maggio aveva stabilito la decadenza della responsabilità genitoriale della madre, Valentina D’Acunto, e il ritorno delle minori al padre, Stefano Di Giacinto. Tutte le piste restano aperte, inclusa quella di una fuga organizzata o assistita.

Sorelline scomparse nel nulla: tre numeri di cellulari sotto indagine e un segnale dopo la sparizione

Gli inquirenti pare stiano focalizzando l’attenzione su tre numeri telefonici potenzialmente collegati ad Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse tra la notte di sabato 6 e domenica 7 giugno dalla comunità “Off Hope” di Civitella Alfedena. Due di questi dispositivi sarebbero risultati spenti o non raggiungibili da circa 72 ore, anche se avrebbero continuato a connettersi alla rete per almeno quattro giorni dopo l’allontanamento delle minori. Le ragazze, secondo quanto ricostruito, avrebbero portato con sé almeno due cellulari, uno dei quali intestato a un familiare. Un segnale sarebbe stato inizialmente individuato nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per poi interrompersi nella giornata di mercoledì.

Proprio su quella zona si sono concentrate progressivamente le ricerche: l’area montana viene battuta in modo capillare, dai rifugi in quota ai casolari isolati, passando per grotte, abitazioni abbandonate e persino il cimitero di Civitella Alfedena. Sono stati impiegati circa 50 operatori tra vigili del fuoco, protezione civile, volontari e specialisti del soccorso alpino e speleologico, insieme alle unità cinofile e al soccorso alpino della Guardia di finanza di Roccaraso, già intervenuto in scenari complessi come quello di Rigopiano. Le operazioni hanno incluso anche l’uso di droni e perlustrazioni nella zona della diga del lago di Barrea, oltre ai controlli in Valle Jannanghera e nell’area della Camosciara, partendo dal sentiero sopra Santa Lucia, vicino al punto in cui le ragazze erano state riprese per l’ultima volta.