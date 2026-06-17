Un’auto si è schiantata contro un camion fermo in una piazzola di sosta lungo l’A22: chi era la vittima dell'incidente, grave la fidanzata.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri sull’Autostrada del Brennero (A22), nel tratto tra Affi e Pastrengo, in provincia di Verona. Un’auto è finita contro un camion fermo in una piazzola di sosta: nell’impatto ha perso la vita un giovane di 27 anni, mentre la fidanzata che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita.

La Polizia Stradale sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Incidente sull’A22, muore pizzaiolo 27enne: chi era la vittima

È avvenuto intorno alle 7.15 di ieri mattina il grave incidente lungo l’Autostrada del Brennero (A22), nel tratto in direzione sud compreso tra Affi e Pastrengo, poco dopo il casello di Affi, in provincia di Verona.

A perdere la vita è stato Matteo Buoninconti, 27 anni, originario di Castellammare di Stabia e con radici nell’area napoletana, da tempo residente in Alto Adige, tra Laives e Bolzano, dove gestiva una pizzeria nel centro città, la “Mattè” in Galleria Europa.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Verona Sud, l’auto guidata dal giovane avrebbe improvvisamente abbandonato la carreggiata per motivi ancora da chiarire, finendo violentemente contro un camion fermo in una piazzola di sosta.

L’impatto è stato estremamente violento: il veicolo è rimasto incastrato tra il mezzo pesante e il guardrail, riportando danni irreparabili. Per il 27enne non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso al loro arrivo.

Incidente sull’A22, muore 27enne pizzaiolo: la fidanzata è in gravi condizioni

A bordo dell’auto viaggiava anche la fidanzata, una donna di 29 anni, rimasta gravemente ferita. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, è stata stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale del 118, gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici dell’Autostrada del Brennero e i vigili del fuoco, con l’impiego di un’autogru per la rimozione del mezzo. L’evento ha causato forti rallentamenti e disagi alla circolazione per diverse ore.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dello schianto: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano un possibile malore, un colpo di sonno o un guasto improvviso al veicolo, ma nessuna pista è esclusa.

Nel frattempo la notizia della morte di Matteo si è diffusa rapidamente tra Bolzano e Castellammare di Stabia, dove il giovane imprenditore era conosciuto e stimato. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per un ragazzo che aveva costruito la propria attività e il proprio futuro in Alto Adige, lasciando un vuoto profondo in entrambe le comunità colpite dalla tragedia.