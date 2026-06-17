48enne ucciso in strada a Napoli: i killer hanno inseguito la vittima e aperto il fuoco in strada, si indaga sul movente.

Un nuovo episodio di sangue scuote Napoli: un uomo di 48 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada, in un agguato avvenuto nella serata di martedì 16 giugno. L’omicidio riapre l’allarme sulla presenza della violenza armata in città.

Ucciso a colpi di arma da fuoco a Napoli: chi era la vittima di 48 anni

Nella serata di ieri sera, martedì 16 giugno, poco dopo le 22, un agguato si è consumato tra via Pontenuovo e via Cesare Rosaroll, in una zona a pochi passi dalla Stazione Centrale e da piazza Garibaldi. Come riportato da Napoli Today, la vittima pare sia Antonio Mauro, 48 anni, residente nell’area dei Tribunali e già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Nell’episodio sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra persona, rimasta ferita e trasportata all’Ospedale del Mare per ricevere le cure necessarie.

L’allarme è scattato dopo numerose segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine da parte di cittadini che avevano assistito alla sparatoria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato Mauro in condizioni gravissime.

Per lui non è stato possibile fare nulla: il 48enne è morto a seguito delle ferite riportate, mentre gli investigatori hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi di pistola, almeno sei secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul posto e sono in corso verifiche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili per risalire agli autori.

Ucciso a colpi di arma da fuoco a Napoli: il precedente agguato del 2007

La ricostruzione degli investigatori descrive un’azione studiata nei dettagli. Due persone sarebbero arrivate in strada a bordo di uno scooter: il passeggero avrebbe impugnato l’arma mentre il conducente si sarebbe occupato di muoversi rapidamente tra le auto e i pedoni. Mauro, accortosi della presenza dei suoi aggressori e intuendo il pericolo, avrebbe tentato di allontanarsi correndo verso la propria abitazione, distante pochi metri dal luogo dell’agguato. Il tentativo, però, si sarebbe rivelato inutile: inseguito dai killer, è stato raggiunto dai proiettili in via Pontenuovo.

Come riportato da Napoli Today, Antonio Mauro aveva già vissuto una situazione simile nel 2007, quando era stato bersaglio di un altro agguato armato riuscendo, in quell’occasione, a sopravvivere riportando soltanto una ferita.

Nel suo passato pare siano risultati precedenti per reati legati alle armi, estorsione e tentato omicidio, senza collegamenti giudiziari accertati con la criminalità organizzata. Negli ultimi tempi, tuttavia, gli investigatori avrebbero ipotizzato un suo avvicinamento ad ambienti vicini al clan Contini, realtà indicata dagli inquirenti come parte della cosiddetta Alleanza di Secondigliano insieme ai clan Mallardo e Licciardi.

Le indagini proseguono per chiarire il movente dell’omicidio e individuare i responsabili dell’agguato, avvenuto in una strada particolarmente frequentata e davanti agli occhi di numerosi cittadini.