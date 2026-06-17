Ravenna, l'ex area dismessa rinasce come polo dell'economia circolare: inaugurato il Comparto

Un investimento da 100 milioni di euro ha trasformato l’ex area industriale di Ca’ Ponticelle in un moderno polo dedicato all’economia circolare. Realizzato da Eni e Hera, il nuovo Comparto Ambientale ospita impianti per il trattamento dei rifiuti industriali, il recupero dei terreni contamina...

Un investimento da 100 milioni di euro ha trasformato l’ex area industriale di Ca’ Ponticelle in un moderno polo dedicato all’economia circolare. Realizzato da Eni e Hera, il nuovo Comparto Ambientale ospita impianti per il trattamento dei rifiuti industriali, il recupero dei terreni contaminati e la produzione di energia rinnovabile. Il progetto punta a ridurre il ricorso alle discariche e a rafforzare la capacità impiantistica nazionale.

Un intervento che conferma Ravenna come uno dei principali centri italiani della transizione ecologica e industriale.

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