Una notizia incredibile arriva da Maranello e no non ha nulla a che fare con i trionfi sportivi del Cavallino ma si collega all’universo Ferrari anche se ha poco a che fare con i motori ma riguarda molto più il comportamento di un dipendente che ha lavorato per l’azienda italiana.

Ferrari, uno degli ambienti migliori per lavorare

Ferrari è da anni tra le migliori aziende per il benessere degli operai, oltre ad avere le 14 mensilità, lavorare per la casa di Maranello è sintomo di orgoglio per i lavoratori che possono trasportare nelle creazioni automobilistiche tutta la passione che solo questa casa d’auto può vantare.

Tutti lavorano per un unico obiettivo, far emergere Ferrari come marchio di eccellenza nel mondo, certo ci sono state avventure che a molti non sono piaciute, dei passi in avanti difficili da accettare, come ad esempio la nuova Ferrari Luce ma il futuro è anche questo.

Ciò nonostante Ferrari, sia sulle vetture stradali che per i modelli da corsa resta nell’olimpo delle Supercar facendo sognare ancora oggi bambini ed adulti amanti delle automobili.

Operaio licenziato, dal 2024 non lavora più in rosso

Il caso salito alla ribalta della cronaca è avvenuto nel 2024, un dipendente del reparto corse clienti, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con una collega.

L’uomo al termine della relazione, come riporta VirgilioNotizie, tramite il Corriere della Sera, avrebbe avuto atteggiamenti ostili – molestie, atti persecutori e intimidazioni – nei confronti della donna.

La giovane ha fatto denuncia ai Carabinieri ed ha anche contattato le risorse umane di Ferrari. Di li a poco infatti gli atteggiamenti sarebbero finiti ma per l’uomo è scattato il licenziamento.

Avrebbe chiesto al giudice un risarcimento di 200.000 euro e il reintegro in azienda. Entrambe le richieste non sono state fornite, ha difatti ricevuto le 14 mensilità di indennizzo ma per il giudice non potrà più lavorare per l’azienda di Maranello.