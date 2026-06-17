Ondata di caldo fino a 39°C in arrivo: Cerberus porterà notti tropicali e temperature record

Un'ampia figura anticiclonica in arrivo dall'Algeria porterà caldo intenso e notti tropicali sull'Italia: previsioni regionali, picchi di temperatura e la persistenza dell'evento spiegati in dettaglio

Un robusto flusso di aria subtropicale in risalita dall’Algeria si estenderà verso latitudini più settentrionali, influenzando fortemente il clima italiano. Questo afflusso, identificato con il nome Cerberus nella narrativa meteo, determinerà un prolungato periodo di caldo intenso con massime che potranno raggiungere i 39°C in varie aree del Paese e minime notturne che difficilmente scenderanno sotto i 25°C.

La configurazione atmosferica renderà le giornate opprimenti soprattutto nelle grandi città della Pianura Padanamentre localmente si potranno osservare temporali di calore sulle zone montane. L’evento risulterà particolarmente persistente: l’intera terza decade del mese sarà condizionata dal dominio nordafricano, con solo una lieve possibilità di un break temporalesco verso metà della prossima settimana.

Temperature attese e aree più calde

La rapidità dell’innalzamento termico sarà notevole: le massime, che attualmente si aggirano intorno ai 30-32°Csaliranno in pochi giorni fino ai 37-39°C. Tra le città interessate dai picchi di calore figurano Bologna e Firenze con valori attorno ai 39°C, Roma con 38°C e Milano con circa 36°C.

Questo scostamento porterà temperature fino a 9°C oltre la media del periodocon impatti evidenti sulla percezione del caldo e sui consumi energetici.

Lo zero termico e i record mensili

Un indicatore significativo della profondità dell’ondata di calore sarà lo zero termicoche verrà spinto verso quote molto elevate: “Lo zero termico – aggiunge l’esperto – schizzerà in alto fino alla quota eccezionale di 4400 metri“. Questa anomalia favorisce non solo le temperature elevate in pianura, ma anche il rischio che diversi record mensili di calore vengano infranti nelle prossime giornate.

Notti tropicali e impatto sul benessere

Non saranno soltanto le massime a preoccupare: l’aumento delle minime determinerà il regime delle cosiddette notti tropicali e persino delle “notti super tropicali“. Dopo il weekend, in diverse zone urbane le temperature notturne potrebbero restare stabilmente oltre i 25°C, rendendo difficile il riposo e aumentando il disagio fisiologico a causa di umidità e caldo.

Situazione prevista a Milano

A titolo di esempio, nella città di Milano si stimano notti particolarmente calde: la colonnina di mercurio potrebbe non scendere mai sotto i 27-28°Cvalori tipici di climi più caldi e potenzialmente critici per la salute e il comfort delle persone. In queste condizioni, aumentano la fatica, il rischio di insonnia e il carico sulle reti elettriche per l’uso dell’aria condizionata.

Andamento giornaliero e tendenza a breve termine

Per quanto riguarda l’evoluzione a giorni, la situazione presenta alcune sfumature locali: mercoledì 17 il Nord vedrà un sole e caldo in aumento con qualche temporale in montagna, mentre Centro e Sud avranno condizioni generalmente soleggiate e calde, con temporali di calore sui rilievi del Centro. Giovedì 18 la situazione sarà simile, con il caldo in aumento al Nord e il Centro e il Sud per lo più soleggiati. Venerdì 19 si prevedono temporali al Nord-Ovest e tempo variabile altrove; il Centro continuerà ad avere giornate calde, con punte intorno ai 37°C in Toscana.

La tendenza complessiva indica un’alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo: l’anticiclone manterrà condizioni di caldo intenso con massime fino a 39°C e la persistenza di notti tropicali e super tropicalicausando un elevato disagio fisiologico per il caldo e l’umidità.

Per le persone più vulnerabili e per chi vive in ambito urbano, è consigliabile prestare attenzione alle indicazioni preventive e alla comunicazione ufficiale sullo stato delle ondate di calore, anche in vista del possibile aumento del rischio legato al cosiddetto bollino rosso nelle fasi più critiche dell’evento.