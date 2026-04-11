Caldo anomalo fino a domenica 12 aprile, rischio temporali e calo termico in avvio di settimana

Fino a domenica 12 aprile il Mediterraneo sarà sotto l'effetto di un'alta pressione subtropicale con punte fino a 27°C in molte città; dall'ultima parte del weekend arriverà aria più fresca che favorirà temporali e un marcato peggioramento

Nei prossimi giorni l’Italia vive una parentesi di clima decisamente più caldo rispetto alla media del periodo: un vasto campo di alta pressione subtropicale determinerà cieli sereni e valori termici tipici dell’inizio estate. La presenza di questo sistema è stata spiegata dal meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, che sottolinea come la bolla d’aria calda abbia origini prossime alle latitudini sahariane e stia interessando in particolare il Centro-Sud e le due Isole Maggiori.

Il picco del caldo è atteso per domenica 12 aprile, quando in alcune città come Roma e Firenze i termometri potranno raggiungere i 27°C, mentre in varie zone della Sardegna, con il contributo dei venti di Scirocco, non è escluso che si sfiorino i 30°C. Tuttavia, questa fase stabile non è destinata a proseguire indisturbata: già dalla sera di domenica sono previste le prime crepe nel muro anticiclonico.

Cosa succede fino a domenica 12 aprile

La situazione barica sul Mediterraneo è dominata da un anticiclone subtropicale che agisce come una vera e propria cupola: da una parte devia le perturbazioni atlantiche verso il Nord Europa, dall’altra trasporta masse d’aria calde sul nostro Paese. All’interno di questa bolla si verifica il fenomeno della subsidenza, ovvero l’aria che scende e si comprime, aumentando così la temperatura e disgregando le nubi. Il risultato pratico sarà una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con valori termici superiori alla media soprattutto sul versante tirrenico del Centro-Sud e sulle isole.

Dettagli termici e aree più calde

Il massimo calore è previsto per domenica 12 aprile: città come Roma e Firenze potranno toccare i 27°C, mentre ampie zone costiere della Sardegna potrebbero avvicinarsi ai 30°C grazie all’afflusso di Scirocco. È utile ricordare che si tratta di valori anomali per metà aprile, ma coerenti con la natura di un anticiclone proveniente da latitudini più calde. Le ore centrali e pomeridiane saranno le più miti; la sera e le prime ore del mattino manterranno comunque condizioni tranquille e poco ventilate.

La rottura: temporali improvvisi e calo termico

La stabilità avrà vita breve: dalla serata di domenica è attesa l’influenza di un ciclone nord europeo che invierà in quota aria più fresca e instabile. Quando questo flusso giungerà a contatto con il cuscino di aria calda e umida accumulatosi nei giorni precedenti, si creerà un forte contrasto termico. Tale dinamica è spesso la premessa per lo sviluppo di temporali improvvisi, localmente intensi, con pioggia, raffiche di vento e possibili grandinate.

Come evolve il peggioramento

I primi segnali arriveranno sotto forma di acquazzoni e temporali su alcune regioni settentrionali già nella serata di domenica; nelle successive 24-48 ore il peggioramento potrà amplificarsi con la formazione di un più organizzato vortice mediterraneo. Questa evoluzione porterà piogge diffuse, venti tesi e un calo delle temperature su gran parte del territorio, riportando i termometri su valori più consoni alla metà di aprile.

Zone più a rischio e indicazioni pratiche

Per quanto riguarda le aree maggiormente esposte agli eventi temporaleschi, le prime regioni a segnalare fenomeni più intensi saranno Liguria, Piemonte e Lombardia, dove il mix tra aria calda preesistente e infiltrazioni fredde in quota favorirà contrasti estremi. Successivamente il maltempo potrebbe estendersi anche ad altre regioni del Centro e del Sud con precipitazioni a carattere temporalesco e venti rinforzati.

Consigli pratici per i cittadini

In vista di questa rapida transizione meteorologica, è prudente pianificare attività all’aperto nella finestra soleggiata del weekend e tenere d’occhio gli aggiornamenti dal servizio meteorologico locale. Preparare un ombrello o una giacca impermeabile per l’inizio della settimana è una scelta saggia: in primavera l’atmosfera può passare rapidamente dal caldo sorprendente a condizioni burrascose. Infine, prestare attenzione a possibili disagi locali dovuti a piogge intense o raffiche di vento, specialmente in aree già esposte a frane o allagamenti.