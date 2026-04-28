Cambio di scenario sul meteo in Italia: l’anticiclone cede, tornano piogge e clima più fresco, ma il ponte del Primo Maggio è salvo.

Dopo giorni di caldo anomalo e temperature quasi estive, il meteo in Italia cambia rapidamente. L’anticiclone che ha dominato la fine di aprile lascia spazio a correnti più fresche e instabili, con il ritorno di piogge, temporali e un generale calo termico. Una svolta che riporta il clima su valori più consoni alla stagione, ma che dovrebbe comunque lasciare spazio al bel tempo in vista del ponte del Primo Maggio.

Ecco tutti i dettagli sul maltempo in arrivo in queste ore.

Maltempo in arrivo: l’Italia dice addio al caldo anomalo

Dopo diversi giorni caratterizzati da sole pieno e temperature decisamente superiori alla media stagionale, l’Italia si prepara a un cambio di scenario. La fase quasi estiva che ha accompagnato la fine di aprile sta infatti per lasciare spazio a condizioni più tipicamente primaverili, con l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa, un progressivo aumento dell’instabilità e il ritorno delle precipitazioni.

Già da oggi, martedì 28 aprile, i primi segnali di cedimento dell’anticiclone si faranno sentire soprattutto al Nord, dove sono attesi temporali in particolare sulle zone alpine e prealpine, mentre al Centro-Sud continuerà ancora il clima caldo e stabile, con punte che potranno raggiungere i 26-27 gradi, soprattutto lungo le regioni tirreniche.

Anche mercoledì il quadro resterà simile: nuvolosità più presente e nuovi rovesci interesseranno le regioni settentrionali, mentre il resto del Paese continuerà a vivere giornate dal sapore quasi estivo. Il cambiamento più netto arriverà però giovedì 30 aprile, quando il calo termico coinvolgerà tutta la penisola grazie al rinforzo dei venti di Grecale. Le temperature massime potranno diminuire anche di 5 o 6 gradi, riportandosi su valori più in linea con il periodo tra fine aprile e inizio maggio. Nella stessa giornata sono previsti rovesci sparsi distribuiti in modo irregolare da Nord a Sud, con una fase più instabile anche su Sicilia e Calabria, dove fino a quel momento il tempo si sarà mantenuto prevalentemente stabile.

Primo Maggio salvo: weekend più fresco ma con il ritorno del sole

Nonostante il peggioramento previsto a metà settimana, le prospettive per il lungo weekend del Primo Maggio restano incoraggianti. Dopo il passaggio della perturbazione, il tempo tenderà infatti a migliorare quasi ovunque, favorendo un ritorno della stabilità atmosferica proprio in coincidenza con la Festa dei Lavoratori. Le condizioni saranno generalmente soleggiate e adatte alle tradizionali gite fuori porta, con soltanto qualche isolato acquazzone possibile nelle aree più meridionali, in particolare tra la bassa Calabria e la Sicilia.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21-22 gradi, perfettamente in linea con la stagione primaverile. I venti settentrionali continueranno a soffiare in modo moderato tra venerdì e parte di sabato, per poi attenuarsi gradualmente. In sintesi, dopo una fase di sbalzi termici, piogge improvvise e temporali localizzati, il ponte del Primo Maggio dovrebbe concludersi con cieli sereni e un clima ideale, segnando il ritorno a una normalità meteorologica più equilibrata e tipica del periodo.