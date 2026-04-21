Un cambio repentino delle condizioni atmosferiche sta interessando l’Italia in questi giorni, con una fase instabile caratterizzata da temporali e calo delle temperature seguita da un rapido ritorno del sole e di un clima più mite. Questa alternanza è legata a un’anomala disposizione delle figure di alta e bassa pressione a livello europeo, che favorisce prima l’ingresso di aria fresca e poi una nuova espansione dell’anticiclone.

Previsioni meteo: fase instabile sull’Italia e calo delle temperature per due giorni

Nelle prossime 48 ore il tempo sull’Italia sarà caratterizzato da forte variabilità, con rovesci improvvisi, temporali diffusi e possibili episodi di grandine, seguiti da un rapido ritorno a condizioni più stabili e tipicamente primaverili e miti. La causa di questo scenario è legata a uno spostamento anomalo dell’anticiclone delle Azzorre, che ha lasciato la sua sede abituale nell’Atlantico per risalire verso nord, posizionando il proprio centro di alta pressione in prossimità dell’Islanda, dove solitamente domina la zona di bassa pressione.

In questa configurazione atmosferica irregolare, la Penisola resta esposta a infiltrazioni di aria più fresca proveniente dai Balcani, di origine nord-orientale, che favoriscono instabilità diffusa e un generale calo delle temperature. Tra oggi, martedì 21 aprile, e domani si avranno condizioni particolarmente instabili soprattutto al Centro-Nord e lungo il versante adriatico meridionale, con temporali più intensi nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi e aree costiere adriatiche, oltre a fenomeni sparsi su gran parte delle regioni centro-settentrionali e sulla Puglia, dove non si escludono locali grandinate.

Instabilità e temporali sull’Italia, poi ritorna l’anticiclone e il caldo: le previsioni

La giornata di mercoledì 22 aprile sarà ancora segnata da instabilità: al Nord si avranno residui fenomeni su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia al mattino, in progressivo miglioramento, mentre al Centro i temporali colpiranno soprattutto Lazio, Abruzzo e Molise, con fenomeni anche intensi sul settore laziale. Al Sud il tempo resterà variabile, con rovesci e temporali pomeridiani tra Campania, Basilicata e Calabria, mentre le Isole maggiori godranno di condizioni più stabili. Le temperature scenderanno ulteriormente, risultando inferiori alla media lungo il versante adriatico centrale e leggermente sopra la norma solo sulle isole, accompagnate da venti settentrionali sostenuti e mari mossi.

Giovedì 23 aprile segnerà una svolta: il sole tornerà protagonista quasi ovunque. Al Nord e al Centro prevarrà il bel tempo con solo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, mentre al Sud resteranno deboli piovaschi residui tra Sicilia e Calabria, in rapido esaurimento. Le temperature inizieranno a risalire al Nord ma caleranno ulteriormente al Sud, con ventilazione ancora tesa dai quadranti settentrionali. Venerdì il quadro diventerà pienamente stabile su tutta la Penisola, con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche velatura occasionale. Le temperature aumenteranno sensibilmente, riportando il Nord sopra la media stagionale, mentre i venti si attenueranno e i mari risulteranno poco mossi.

Si profila così un weekend pienamente primaverile, soleggiato e mite, con un netto contrasto termico tra mattino e pomeriggio: all’alba valori anche freschi, intorno ai 5–8°C al Centro-Nord, mentre nelle ore centrali si potranno raggiungere facilmente 24–25°C, rendendo necessario un abbigliamento a strati. In breve, si passerà rapidamente da condizioni quasi invernali al mattino a un clima da piena primavera nel pomeriggio, fino a un fine settimana all’insegna del sole e del caldo diffuso.