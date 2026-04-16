Weekend tra sole e temporali, due fasi tra alta pressione e perturbazione in ...

Weekend tra sole e temporali, due fasi tra alta pressione e perturbazione in ...

Previsioni meteo per il weekend all’insegna di una fase variabile e tipicamente primaverile, con una generale stabilità destinata però a essere temporaneamente interrotta da nuovi episodi di instabilità. Tra sole diffuso e qualche temporale locale, l’Italia vivrà una situazione atmosferica dinamica e in evoluzione.

Sabato: prevalenza anticiclonica e atmosfera tipicamente primaverile

Il weekend si apre con condizioni in gran parte stabili e dal sapore pienamente primaverile.

La depressione presente inizialmente sulla Sicilia tende a indebolirsi progressivamente e a spostarsi verso il Nord Africa, lasciando così spazio a un miglioramento generale su gran parte della Penisola. Il quadro atmosferico è dominato dall’alta pressione delle Azzorre, che garantisce cieli per lo più sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Solo durante le ore pomeridiane si potrà assistere alla formazione di nubi a ridosso dei rilievi, con isolati fenomeni soprattutto sulle Alpi, sull’Appennino e localmente tra Calabria e settori interni delle Isole, senza particolari conseguenze.

Nel complesso, però, il tempo risulta asciutto e soleggiato, con clima mite e temperature in aumento fino a 25-26°C, valori superiori alle medie del periodo.

I venti si presentano deboli su gran parte del territorio, ma con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali su medio e basso Adriatico, aree meridionali, alto Ionio, Tirreno occidentale e canali delle Isole, dove i mari risultano mossi.

Altrove prevalgono condizioni più calme. Nel complesso, si tratta di una giornata stabile e luminosa, con soltanto sporadici disturbi e un generale consolidamento del miglioramento atmosferico.

Domenica: arrivo di aria instabile e peggioramento al Nord, maggiore tenuta al Centro-Sud

La giornata di domenica si presenta più dinamica e con un’evoluzione a due volti. Mentre al Centro-Sud e sulle Isole continua a prevalere l’anticiclone, garantendo ampie schiarite e condizioni in gran parte asciutte, al Nord il tempo peggiora per l’ingresso di una saccatura di aria più fredda proveniente dall’Europa centro-orientale. Questa massa instabile potrebbe rappresentare il principale elemento di disturbo del fine settimana, con un aumento della nuvolosità già dalle prime ore e fenomeni in intensificazione nel corso della giornata.

In mattinata le condizioni restano ancora in parte variabili, ma nel pomeriggio e verso sera si sviluppano rovesci e temporali a partire da Alpi centro-occidentali, Piemonte e Lombardia occidentale, in successiva estensione verso Nord-Est ed Emilia-Romagna. Qualche episodio instabile potrà raggiungere anche le zone interne del Centro e, in serata, l’alta Toscana, mentre il Nord-Ovest tende gradualmente a migliorare. Al Sud il tempo resta più stabile, pur con residua variabilità tra Calabria e Sicilia nelle fasi iniziali del periodo.

Le temperature registrano un lieve calo al Nord ma rimangono generalmente sopra la media stagionale, mentre altrove si mantengono miti. I venti si dispongono in modo variabile: Maestrale in attenuazione verso il Salento, Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure e raffiche più sostenute nelle aree temporalesche. Nel complesso, un weekend dal carattere doppio: prima il dominio del sole, poi l’ingresso di nuove condizioni instabili.