Allerta meteo in Italia, massima attenzione in tre regioni: vortice sulla Sicilia, temporali intensi, grandine e rischio eventi estremi su Lazio e Campania

Il peggioramento in arrivo sarà causato da un vortice depressionario di tipo cut-off, posizionato nei pressi della Sicilia, capace di interrompere la stabilità finora garantita dall’alta pressione sul resto d’Europa. Una configurazione che favorisce lo sviluppo di moti convettivi intensi, soprattutto lungo la fascia tirrenica.

Allerta meteo in Italia: le regioni più esposte tra Lazio e Campania

Le zone più esposte risultano il basso Lazio e la Campania, dove è stata diramata un’allerta di livello 1. L’elevata umidità nei bassi strati e una significativa energia disponibile creano una combinazione per la convezione crea condizioni ideali per la formazione di temporali organizzati.

I dati tecnici confermano uno scenario delicato: valori di MUCAPE fino a 1000 J/kg e DCAPE fino a 700 J/kg indicano un’atmosfera pronta a generare fenomeni anche intensi.

Non si escludono quindi grandinate con chicchi fino a 2 centimetri e possibili downburst, ovvero raffiche di vento improvvise e violente associate ai temporali.

Allerta meteo: rischio piogge estreme tra Algeria e Tunisia

Se in Italia l’attenzione resta focalizzata su fenomeni localizzati, lo scenario più critico si sposta verso il Nord Africa. Tra Algeria nordorientale e Tunisia nordoccidentale, l’interazione tra correnti umide e rilievi montuosi potrebbe dar luogo a precipitazioni persistenti e abbondanti.

Le stime parlano di accumuli fino a 100 millimetri di pioggia in 24 ore, quantitativi che aumentano sensibilmente il rischio di alluvioni lampo, soprattutto nelle aree urbane e vallive. In questo contesto, l’effetto orografico delle catene dell’Atlante contribuisce ad amplificare ulteriormente l’intensità delle precipitazioni.

Allerta meteo in Italia: regioni coinvolte e instabilità diffusa tra Sicilia e Nord Europa

Anche la Sicilia occidentale sarà interessata da una fase di maltempo, sebbene in un quadro leggermente meno critico. I modelli indicano rovesci e temporali a lento movimento, una condizione che può comunque determinare accumuli di pioggia localmente rilevanti. La lentezza delle celle temporalesche rappresenta infatti uno degli aspetti più insidiosi, favorendo il ristagno delle precipitazioni sulle stesse aree. Nel contempo, l’instabilità si estende anche al Nord Europa. Tra Irlanda e Regno Unito, una massa d’aria post-frontale potrà generare fenomeni convettivi isolati. Pur senza un’allerta ufficiale, non si esclude la formazione di funnel cloud o brevi tornado, oltre a grandinate di piccole dimensioni, fenomeni destinati ad attenuarsi rapidamente con il calo del riscaldamento diurno dopo il tramonto. Nel complesso, il quadro evidenzia una fase di marcata instabilità, caratterizzata da differenze tra le varie aree ma accomunata da un elemento chiave: la presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni intensi e localmente estremi.