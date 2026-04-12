Meteo e riscaldamento globale, torna El Niño: le preoccupanti previsioni l’estate

El Niño e La Niña: le oscillazioni del Pacifico che influenzano il clima globale e, indirettamente, anche l’Europa. Le previsioni per l'estate.

El Niño è un fenomeno climatico naturale legato alle variazioni di temperatura del Pacifico equatoriale, capace di influenzare la circolazione atmosferica su scala globale. Quando le acque superficiali dell’oceano si riscaldano oltre la norma, si innescano cambiamenti nei venti, nelle pressioni e nei regimi di precipitazione che possono avere effetti molto diversi da una regione all’altra del pianeta.

Tuttavia, il suo impatto non è uniforme: mentre in alcune aree del mondo può determinare eventi estremi, in Europa il suo ruolo è più indiretto e spesso sovrastimato rispetto ad altri fattori climatici locali e globali.

Il motore climatico del Pacifico: nascita e alternanza tra El Niño e La Niña

Nel cuore dell’oceano Pacifico si sviluppa un delicato equilibrio termico: a ovest le acque sono molto calde, mentre a est risultano sensibilmente più fredde. Questa differenza non riguarda solo il mare, ma coinvolge anche l’atmosfera sovrastante, dove si instaurano movimenti verticali dell’aria che danno origine a zone di alta e bassa pressione ai due estremi dell’oceano, tra Sud America e Indonesia. In questo contesto nascono gli alisei, venti regolari che soffiano da est verso ovest e che spingono le acque superficiali calde verso l’area asiatica. Così facendo, lungo le coste sudamericane emerge acqua profonda più fredda e ricca di sostanze nutritive, creando condizioni ideali per la vita marina e rendendo particolarmente produttivi gli ecosistemi costieri.

Quando questo meccanismo si indebolisce, le acque calde accumulate nel Pacifico occidentale iniziano a spostarsi verso est, modificando l’intero sistema atmosferico. È la fase nota come El Niño, un’anomalia che si manifesta a intervalli irregolari e che altera profondamente gli equilibri oceanici e climatici. Il fenomeno tende a raggiungere la sua massima intensità verso la fine dell’anno e, dopo circa 9-12 mesi, lascia spazio alla fase opposta, La Niña, che riattiva e rafforza la circolazione originaria.

Questa alternanza non resta confinata al Pacifico: influenza la distribuzione delle piogge e delle temperature in molte aree del pianeta. Alcune regioni vengono colpite da precipitazioni intense e inondazioni, altre invece sperimentano periodi di siccità prolungata e aumento del rischio incendi.

Meteo e riscaldamento globale, torna El Niño: le preoccupanti previsioni l’estate

Quando il Pacifico entra in fase El Niño, l’energia termica in eccesso modifica la circolazione atmosferica globale, contribuendo a innalzare temporaneamente le temperature medie del pianeta e a riorganizzare i regimi climatici. Gli effetti, però, non si distribuiscono in modo uniforme: alcune aree subiscono conseguenze dirette e marcate, mentre altre ne percepiscono solo segnali attenuati.

Le regioni più vicine al Pacifico equatoriale sono quelle maggiormente coinvolte. Le coste del Sud America possono essere colpite da piogge eccezionali e dissesti idrogeologici, mentre in Australia, Indonesia e nel Sud-est asiatico si accentuano siccità e incendi a causa della riduzione delle piogge monsoniche. Anche in altre zone del mondo si osservano squilibri: alcune aree dell’Africa ricevono precipitazioni abbondanti, altre invece vanno incontro a condizioni più aride.

In Europa, però, il collegamento con El Niño è più debole e indiretto. Il clima del continente dipende soprattutto dalle dinamiche dell’Atlantico, dalla posizione della corrente a getto e dal comportamento dell’anticiclone subtropicale. Per questo motivo, non esiste una relazione automatica tra la presenza di El Niño e un’estate particolarmente calda nel Mediterraneo o in Italia. Può accadere che un evento El Niño coincida con ondate di calore in Europa, ma si tratta di una sovrapposizione di fattori, non di una causa diretta.

In sostanza, El Niño può contribuire a un contesto climatico globale più caldo e instabile, ma non è sufficiente da solo a spiegare le condizioni estive europee, che dipendono soprattutto da equilibri atmosferici più vicini e complessi.