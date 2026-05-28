Sciopero 29 maggio: chi incrocia le braccia e quando

Sciopero 29 maggio: chi incrocia le braccia e quando

Venerdì di grandissima agitazione per chi si muoverà nel paese. E' possibile restare aggiornati sugli appositi siti ufficiali al fine di sapere come muoversi.

L’Italia in questi ultimi mesi è stata condizionata da scioperi del settore pubblico principalmente incentrati sui trasporti che condizionavano le giornate dei pendolari che dovevano rincorrere a soluzioni alternative per recarsi al lavoro in orario, quello che accadrà domani, 29 maggio sarà un qualcosa di ben più grave e strutturato.

Dal settore pubblico al privato, disagi pesantissimi

La giornata di venerdì 29 maggio è significativa per il popolo italiano perché domani non lavoreranno in segno di protesta sia chi opera nel settore pubblico, in particolare trasporti e sanità, che chi nel privato, solitamente meno soggetto a questi avvenimenti.

Chi ci va di mezzo sono i cittadini che dovranno fare molta attenzione alle fasce di garanzia al fine di poter usufruire del servizio.

E’ bene ricordare che le fasce di garanzia sono stabilite per legge e quindi saranno quasi certamente rispettate dai lavoratori in sciopero.

Sciopero del 29 maggio, ecco chi interessa

Il settore dei trasporti, in particolare treni e aerei saranno interessati dallo sciopero. Il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte sino alle 23:59 del 29 maggio.

Per le ferrovie l’agitazione ci sarà dalle 21 del 28 maggio sino alle 21 del 29 maggio. Anche le Autostrade sciopereranno, disagi dalle 22 di oggi 28 maggio e per le restanti 24 ore.

I treni di non garantiranno il servizio dalle 21 di oggi sino alle 21 di domani, il trasporto regionale su rotaia ha fasce di garanzia tipiche degli scioperi feriali – dalle 06 alle 09 e dalle 18 alle 21.

Anche ATAC aderirà allo sciopero, garantendo le fasce di servizio al mattino da inizio turno alle 08:29 e al pomeriggio dalle 17 alle 19:59.

Per chi vive a Milano e dintorni ATM in un comunicato, come riporta SkyTG24, che i servizi potrebbero non essere garantiti dalle 08:45 alle 15 e dalle 18 sino a fine servizio.

Non solo trasporti e sanità, anche per la scuola sarà una giornata di agitazione, un altro comparto statale che sciopererà è quello dei Vigili Del Fuoco che non lavoreranno dalle 09 alle 13.