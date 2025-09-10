Autonomia: Sarracino, 'popolo italiano è contrario, ci batteremo per unità Paese'

Autonomia: Sarracino, 'popolo italiano è contrario, ci batteremo ...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Da Palazzo Chigi continuano a spingere sull’autonomia differenziata, ignorando non solo le voci dell’opposizione, ma quelle di un’intera società italiana che ha già manifestato la propria contrarietà. Resta da capire cosa racconteranno i parlamentari della destra, nelle piazze della Campania, della Puglia, della Calabria, quando si troveranno a difendere una riforma che non unisce ma divide, che allarga i divari e penalizza il Mezzogiorno.

Noi, come Partito Democratico e insieme alle forze di opposizione, ci batteremo per la coesione, per l’uguaglianza e per l’unità del Paese". Così in una nota Marco Sarracino, responsabile coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del Pd.