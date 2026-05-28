Attimi di forte tensione a Monticiano, in provincia di Siena, dove poco prima del funerale della moglie di Luciano Moggi un giovane ha aggredito il parroco incaricato della celebrazione, scatenando una colluttazione che ha coinvolto anche un carabiniere e un altro cittadino intervenuti per fermarlo. L’episodio ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e il ricorso alle cure mediche per i feriti.

Caos a Monticiano durante il funerale della moglie di Luciano Moggi: parroco aggredito

Nel pomeriggio di ieri a Monticiano, in provincia di Siena, si è verificato un grave episodio di violenza poco prima dello svolgimento del funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex dirigente calcistico Luciano Moggi e madre del procuratore Alessandro Moggi. Come riportato da La Nazione, durante l’attesa della cerimonia, un giovane del luogo è andato in escandescenze rivolgendosi con insulti contro don Paolo Casagrande, parroco incaricato delle esequie, per poi passare all’aggressione fisica davanti ai presenti.

Nel tentativo di bloccarlo sono rimasti coinvolti anche un carabiniere e un altro cittadino intervenuto per fermare la situazione.

Nel caos generato dall’episodio, le tre persone pare abbiano riportato ferite e sarebbero state trasportate all’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena per accertamenti; secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il sacerdote, impossibilitato a proseguire la funzione, è stato sostituito da un altro parroco giunto da Arcidosso, don Virgil Farcas Gherghina, che ha poi celebrato il funerale.

Parroco aggredito al funerale della moglie di Luciano Moggi: indagini e reazioni

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’aggressore e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti. L’uomo, residente in paese e già noto per precedenti episodi di comportamenti violenti, è ora al centro delle verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La vicenda ha suscitato la forte reazione dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino: il cardinale Augusto Lojudice, impegnato a Roma per l’assemblea della CEI, ha seguito costantemente l’accaduto, mentre il vicario foraneo della Val di Merse e della Val d’Arbia, don Vittorio Giglio, si è recato in ospedale per portare sostegno. Dall’arcidiocesi è arrivata solidarietà al sacerdote, al carabiniere e agli altri feriti, insieme a un ringraziamento alle forze dell’ordine per il loro intervento.

Anche il sindaco di Monticiano ha commentato l’accaduto, sottolineando lo shock di una comunità piccola di fronte a episodi simili e la vicinanza dell’amministrazione alle persone coinvolte.

Monticiano, intorno ai 1.600 abitanti, è il paese natale di Luciano Moggi, nato il 10 luglio 1937, noto per la sua lunga carriera dirigenziale in club come Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, con numerosi successi tra campionati e competizioni nazionali e internazionali.