Funerale padre Stefano De Martino, svelato il perché dell'assenza di immagini e video della cerimonia, tenutasi in forma privata a Torre del Greco.

Stefano De Martino, il noto conduttore di Affari Tuoi ad inizio settimana è stato colpito da un gravissimo lutto è infatti venuto a mancare il padre Enrico, all’età di 61 anni, a seguito di una lunga lotta contro un male. Il funerale si è tenuto il giorno seguente ma quello che ha colpito tutti è stato un dettaglio fondamentale.

Funerale padre De Martino, il commento di Roberto Alessi

Il funerale del padre di Stefano De Martino è stata la notizia della settimana, inattesa per chi non seguiva la vita del conduttore ma prevedibile per chi era vicino alla famiglia.

Quello che ha destato stupore è stata l’età del genitore, 61 anni, purtroppo però le malattie gravi non fanno sconti e quindi Stefano si è ritrovato giovane a perdere una figura così importante.

Come riporta CaffeinaMagazine.it ha parlato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che ha notato un dettaglio particolare dopo aver pubblicato delle foto del funerale, scopertasi poi false, generate con l’Intelligenza Artificiale.

Il direttore lo ha saputo dal fotografo locale Gianni Riccio che ha svelato perché non vi fossero fotocamere presenti.

Assenza di fotografi per rispetto verso Stefano e la famiglia

Gianni Riccio ha infatti spiegato, in una telefonata ad Alessi, che i fotografi e i paparazzi, che solitamente seguono De Martino ovunque, non erano presenti per rispetto nei confronti del conduttore e della famiglia.

Una decisione rara nel mondo dello showbiz, ma tutta la categoria si è stretta nel dolore che ha colpito Stefano De Martino, prima figlio che star della tv, non presentadosi alla cerimonia per scattare foto di nascosto.

Si è chiusa quindi una vicenda che ha tenuto fan e addetti ai lavori con il fiato sospeso, in cerca di una spiegazione valida.