La scomparsa di Enrico De Martino ha segnato un momento di profondo dolore per la famiglia, culminato nei funerali celebrati il 20 gennaio nella chiesa di San Michele a Torre del Greco. Stefano De Martino, visibilmente provato, ha trovato conforto nell’ex moglie Belen Rodriguez, che ha viaggiato con il figlio Santiago per essere al suo fianco, dimostrando che nei momenti di lutto anche i legami più complessi ritrovano la loro centralità.

Il silenzio del dolore e l’addio a Enrico De Martino

I giorni che seguono la perdita di una persona cara assumono una dimensione sospesa, fatta di dolore, disorientamento e silenzi che sembrano inghiottire ogni gesto quotidiano. Così è stato per la famiglia De Martino dopo la scomparsa di Enrico, padre di Stefano, Adelaide e Davide, e marito di Mariarosa Sassillo. La sua morte, avvenuta il 19 gennaio 2026 all’età di 61 anni dopo una lunga malattia, ha lasciato un vuoto improvviso: fino a poche settimane prima nessuno sapeva della sua condizione.

I funerali si sono svolti il 20 gennaio nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, luogo carico di ricordi per la famiglia, dove più di trent’anni fa Enrico e Mariarosaria si erano sposati. Il sacerdote ha ricordato Enrico con parole commoventi: “Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna”, un riferimento alla sua passione per la danza, che aveva trasmesso anche al figlio Stefano.

Belen Rodriguez, lo ha fatto per Stefano De Martino: il toccante gesto dopo la morte del papà

In momenti di grande dolore, le distanze e i rancori si ridimensionano. Stefano De Martino, profondamente provato, è rimasto accanto alla madre e ai fratelli, accarezzandoli e sostenendoli con gesti silenziosi, mentre portava a spalla il feretro del padre. Con voce rotta dall’emozione, come riportato da Il Mattino, ha pronunciato poche parole, dense di affetto: “È stato il miglior papà”.

Al suo fianco, in un gesto che ha commosso tutti, c’era Belen Rodriguez, arrivata da Milano con il figlio Santiago per condividere la sofferenza e proteggere il figlio in un momento così delicato. La musica ha contribuito a rendere la cerimonia indimenticabile: le note di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone hanno accompagnato l’ingresso e l’uscita del feretro, mentre Giovanni Esposito ha letto una poesia in cui Enrico viene evocato “nascosto in un soffio di vento, in un battito del cuore”, una presenza che consola e non lascia rassegnare.

Anche Emma Marrone, vicina a Stefano, ha voluto rendere omaggio al padre del conduttore, comprendendo la profondità del dolore e offrendo sostegno in un momento di grande fragilità emotiva.