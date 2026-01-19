È morto Enrico De Martino, maestro di danza e padre del conduttore Stefano De Martino, dopo una lunga malattia.

Lutto per Stefano De Martino, noto conduttore di Affari tuoisu Rai 1: questa mattina è venuto a mancare suo padre, Enrico De Martino, all’età di 61 anni. La notizia è stata confermata all’Adnkronos dall’entourage del presentatore. Enrico, malato da tempo, aveva visto un peggioramento delle sue condizioni negli ultimi mesi.

La carriera e la passione per la danza di Enrico De Martino

Come riportato da Fanpage, questa mattina è venuto a mancare suo padre Enrico, scomparso all’età di 61 anni dopo un lungo periodo di problemi di salute. Originario di Torre Annunziata, Enrico aveva dedicato la sua vita alla danza, lavorando con scuole e compagnie della Campania e calcando il palco del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025, il Teatro Verdi di Salerno gli aveva conferito il premio alla carriera durante la XXIV edizione del Premio Salerno Danza, un riconoscimento alla sua lunga esperienza artistica.

Ballerino professionista fino ai 25 anni, Enrico dovette interrompere la carriera quando scoprì che sarebbe diventato padre: “A quel punto ho dovuto assumermi una responsabilità. La danza è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione“, raccontava al Corriere della Sera. Fino ai 40 anni riuscì a coniugare la danza con l’attività di ristoratore, senza mai perdere il legame con l’arte che aveva amato. La sua dedizione alla disciplina e la passione trasmessa al figlio hanno lasciato un segno indelebile, trasformando la danza da scelta personale a ponte di trasmissione familiare.

Lutto per Stefano De Martino: il rapporto con il padre Enrico morto a 61 anni

Il legame tra Stefano ed Enrico De Martino è sempre stato intenso, pur attraversando momenti di confronto e differenze di vedute. Inizialmente, il padre era scettico sulla carriera del figlio nella danza, preoccupato per le difficoltà fisiche e l’incertezza del mestiere. Con il tempo, però, la loro relazione si è consolidata, soprattutto dopo la nascita di Santiago, che ha portato maggiore armonia e complicità. Enrico amava sottolineare la gioia di vedere Stefano affermarsi come conduttore televisivo: “Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa“.

Oltre a Stefano, lascia la moglie Mariarosaria, i figli Adelaide e Davide e due nipoti, Santiago e Mattia. Dopo la scomparsa del padre, Stefano ha sospeso temporaneamente i suoi impegni professionali per stare vicino alla famiglia.