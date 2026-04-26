Francesco Monte non ci sa, dopo le rivelazioni intime delle sue due ex, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, si è sfogato sui social. Ecco che cosa ha detto.

Francesco Monte, le rivelazioni intime di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è stata ospite di Giulia Salemi al podcast “Non lo faccio per moda” e, tra le tante cose, sono finite a parlare di Francesco Monte, ex di entrambe.

La sorella di Belen infatti è stata insieme a Monte dal 2013 al 2017, la Salemi invece dal 2018 al 2019: “per chi non lo sapesse non abbiamo un ex comune molto lontano”, ha detto Giulia, con la replica di Cecilia: “Io dimentico di esserci stata insieme, non so se sia una cosa carina.

Io dimentico.” A un certo punto si è parlato di sex toys che, non è un segreto Cecilia e Ignazio Moser siano soliti usare. Cecilia ha detto: “per tanto tempo, e non stiamo qua a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di queste cose qua, perché diceva che doveva usare il suo… Mi sembrava un pò retrò questo pensiero, perché se uno vuole che il rapporto duri a lungo bisogna giocare.

altrimenti diventa tutto uguale e uno si annoia.” Dall’espressione di Giulia Salemi in molti hanno pensato che il riferimento fosse proprio a Francesco Monte.

Francesco Monte si scaglia contro le ex Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: “Adolescenti rancorose”

Non è tardata la replica di Francesco Monte che sui social ha scritto: “quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita, il contrario che queste pseudo paladine fanno con gli uomini, umiliando e deridendo. Scusate se non sono all’altezza, capita eh! A oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciaooo. Mi fermo qui, ma presto parlerà di tutto quello che ho subito in questi anni, scusate se ho contaminato il mio profilo con gossip da sedicenni rancorose.”