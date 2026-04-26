Cecilia Rodriguez si confessa: "Ecco perché ho litigato con Belen"

Cecilia Rodriguez si confessa: "Ecco perché ho litigato con Belen"

Per mesi, quando Cecilia Rodriguez era incinta, si è parlato di una lite tra lei e la sorella Belen. Ospite di Giulia Salemi nel podcast “Non lo faccio per moda” l’ex gieffina ha voluto fare chiarezza, raccontando la sua verità.

Cecilia Rodriguez si confessa: “Ecco perché ho litigato con Belen”

Quando Cecilia Rodriguez era in dolce attesa di Clara Isabel, si è parlato insistentemente di una lite con la sorella Belen, tanto che c’era chi sosteneva che tra le due fosse calato un gelo insanabile.

Le cose fortunatamente sono poi andate a posto. Ospite di Giulia Salemi al podcast “Non lo faccio per moda”, l’ex gieffina è tornato sul litigio, raccontando la sua verità: “con mia sorella sì, avevo litigato. Non mi sono sentita però di dirlo perché erano cose nostre, cose personali. Non ci siamo parlate per un pò.

La nostra è stata una litigata tra sorelle, non ci siamo capite, non ci siamo trovate in quel momento. Poi abbiamo avuto modo di parlarci, ci amiamo veramente tanto. Normale che ci siano questi scontri, siamo molto diverse.”

Cecilia Rodriguez, i retroscena della lite con Belen

Ospite di Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez ha parlato della lite con Belen, avvenuta quando era incinta di Clara Isabel.

Il tutto fu reso ancora più complicato dalle voci di una presunta crisi con Ignazio Moser: “ero incinta ed ero arrabbiata con il mondo perché mi sembrava volessero rovinarmi un bel momento a causa di tutte quelle voci” La modella ha anche aggiunto che lei e Ignazio non erano in crisi come dicevano.