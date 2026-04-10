"Sei un pezzo del mio cuore", Belen e Stefano di nuovo insieme

"Sei un pezzo del mio cuore", Belen e Stefano di nuovo insieme

Qualcuno ci spera ancora in un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, quello che è certo è che pare che i due ex coniugi stiano vivendo un momento sereno, senza particolari tensioni. In tutto ciò, un ruolo decisivo lo ha avuto loro figlio, Santiago.

“Sei un pezzo del mio cuore”, Belen e Stefano di nuovo insieme

Belen Rodriguez

e Stefano De Martino saranno legati per sempre, in quanto insieme hanno avuto un figlio, Santiago, che entrambi amano alla follia. Il bimbo, anzi ormai il ragazzino, ieri, giovedì 9 aprile, ha compiuto 13 anni, festeggiati con una grande festa alla quale, dai segnali social, pare che erano presenti sia la mamma che il papà.

La showgirl argentina ha condiviso sui social una carrellata di foto, aggiungendo la didascalia: “sei un pezzo del mio cuore, sembra banale, ma è così. Te amo così tanto che non ne hai la minima idea di quanto.” A non passare inosservato il gesto del conduttore napoletano.

Stefano De Martino, il gesto che non è passato inosservato

Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano probabilmente presenti entrambi al compleanno del figlio Santiago, che ha spento 13 candeline. Come visto la showgirl argentina ha postato su Instagram una carrellata di foto della festa, post che ha subito catturato migliaia di like e commenti. Il cuoricino che non è passato inosservato a nessuno è proprio quello di De Martino! Un gesto piccolo ma che fa pensare che tra lui e Belen i rapporti siano comunque distesi.