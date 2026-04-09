Un’indiscrezione ha acceso il cantiere di Sanremo 2027, già operativo con largo anticipo e già capace di muovere curiosità e ipotesi: al centro della scena c’è Stefano De Martino, chiamato a guidare la kermesse come conduttore e direttore artistico. Un impegno che lo pone davanti a scelte cruciali, dalla selezione degli artisti alla costruzione dell’intera architettura dello show, e che apre un interrogativo inevitabile: sarà da solo oppure affiancato? E, soprattutto, da chi?

De Martino tra due volti storici della tv e la corsa verso Sanremo 2027

Le prime voci, come si legge nel portale Caffeinamagazine, hanno puntato immediatamente su due figure molto forti della televisione italiana. Da una parte Antonella Clerici, volto consolidato di Rai 1, che nei giorni scorsi ha espresso apertamente il proprio appoggio a De Martino anche durante È sempre mezzogiorno. Dall’altra Maria De Filippi, che lo ha sostenuto sin dagli inizi ad Amici e ne ha accompagnato la crescita professionale.

Due percorsi diversi, due legami importanti, che ora sembrano incrociarsi proprio sul palco dell’Ariston. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, tra le due conduttrici sarebbe già nata una sorta di competizione per affiancarlo durante il Festival. Il titolo del magazine è netto: “Stefano conteso tra De Filippi e Clerici. È già guerra tra Maria e Antonella per affiancarlo a Sanremo”.

La possibilità di una squadra con Stefano De Martino e lo scenario possibile di Sanremo 2027

La seconda parte della vicenda aggiunge sfumature ulteriori. La Clerici rappresenterebbe la scelta più istituzionale, perfettamente in linea con la tradizione Rai, mentre De Filippi rappresenterebbe un’opzione più sorprendente, considerando la storica appartenenza alla concorrenza. Eppure la sua presenza a Sanremo non sarebbe una novità, e il rapporto personale e professionale con De Martino potrebbe incidere sulle decisioni finali. C’è poi un’altra ipotesi: quella di una conduzione a più voci. De Martino potrebbe scegliere di essere affiancato non da una sola conduttrice, ma da una squadra di figure femminili, includendo non solo Clerici e De Filippi, ma anche altre artiste legate ai successi dei suoi programmi, come Stasera tutto è possibile. Sarebbe una soluzione capace di evitare esclusioni, ma che richiederebbe una gestione molto equilibrata. Per il momento tutto rimane nel territorio delle indiscrezioni. La macchina del Festival ha appena iniziato a muoversi e ci sarà tempo per definire ogni tassello.