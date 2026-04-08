Belen ospite ad Amici 25 e le accuse di Corona: cosa è successo davvero

Belen ospite ad Amici 25 e le accuse di Corona: cosa è successo davvero

Un confronto tra dichiarazioni pubbliche, ospitate televisive e uno scoop mai pubblicato che riaccende il confronto tra Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e Maria De Filippi

Il clima intorno al format Falsissimo si è nuovamente infiammato dopo le affermazioni dell’ex paparazzo 52enne: secondo Fabrizio Corona ci sarebbero state dinamiche tese tra Maria De Filippi e Belen Rodriguez. I fatti, tuttavia, raccontano una versione diversa: la showgirl argentina è stata infatti ospite della seconda puntata del serale di Amici 25 lo scorso 28 marzo, una presenza che ha smentito in parte le insinuazioni circolate in studio.

La reazione di Corona alla partecipazione di Belen è stata netta e carica di risentimento: durante l’ultima puntata del suo programma Falsissimo La Supponenza del Potere ha sostenuto che l’invito sia servito a contraddirlo e a non dargli ragione. In quella stessa trasmissione l’ex volto del gossip ha annunciato l’intenzione di dedicare a Belen un episodio del suo canale YouTube, spiegando di dover “chiudere” la questione per continuare le sue indagini, mentre la showgirl, pochi giorni prima, aveva invece speso parole lusinghiere per Maria in un altro contesto televisivo.

Le parole di Corona e le contraddizioni

Nel corso della trasmissione, Corona ha accusato la conduttrice di aver richiamato Belen per smentire pubblicamente le sue affermazioni, arrivando a ironizzare sul fatto che il suo programma funzioni anche da ufficio di collocamento per opinionisti e ospiti. Questo attacco si inserisce in una sequenza di dichiarazioni che spesso oscillano tra rivelazioni e retroscena non confermati. Al tempo stesso, importanti elementi contraddicono la sua versione: l’ospitalità di Belen ad Amici 25 e le parole spese in pubblico verso Maria De Filippi mettono in luce una relazione professionale meno conflittuale di quanto professato in studio.

La testimonianza pubblica di Belen

Il mese scorso, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Belen Rodriguez ha elogiato più volte Maria De Filippi, sostenendo di aver imparato da lei e di apprezzarne l’approccio psicologico e la capacità di far crescere chi lavora con lei. Con termini che hanno sottolineato stima e gratitudine, la showgirl ha descritto il rapporto come fonte di crescita personale e professionale, smentendo così l’idea di un distacco netto o di un rapporto fondato esclusivamente su attriti.

Il precedente professionale e le smentite

Il passato televisivo di Belen è stato al centro di molte speculazioni: tre anni fa lasciò la conduzione de Le Iene e di Tu Si Que Vales, eventi che generarono voci di corridoio sulla natura dell’addio. Per difenderla da queste ricostruzioni, Corona aveva in passato sostenuto che la decisione fosse stata presa dalla stessa Rodriguez e non imposta da Mediaset o da figure aziendali. Tale versione era sostenuta anche dalle parole di Belen in altri contesti, che hanno sempre suggerito una scelta personale e non una cacciata.

Il messaggio di ringraziamento del 2026

Nel 2026 la conduttrice attraversò un periodo difficile che la portò a prendersi una pausa dalla televisione e a raccontare pubblicamente anche momenti di fragilità. A luglio di quell’anno espresse ringraziamenti sentiti verso Mediaset, verso il Presidente e in particolare verso Maria De Filippi, per i consigli e le opportunità professionali ricevute. Quel messaggio pubblico è stato spesso citato come indice del fatto che il rapporto con l’ambiente televisivo fosse fondato su rispetto reciproco e riconoscenza.

Lo scoop non pubblicato e l’auto-censura di Corona

Parallelamente alla polemica sui rapporti interpersonali, Corona ha ammesso di aver rinunciato a un servizio che avrebbe ottenuto “milioni di visualizzazioni”. Ospite del Peppy Night lo scorso febbraio, ha raccontato di aver valutato a lungo la pubblicazione di materiale molto incisivo, ma di aver rinunciato per proteggere una persona a lui molto cara. La stessa storia è stata ripresa poi a MOW Privé, dove ha stimato il potenziale del servizio in sei o sette milioni di visualizzazioni, ribadendo di essersi fermato per motivi di affetto e rispetto.

Corona non ha mai fatto nomi relativi a quella vicenda e la scelta di non procedere ha alimentato il sospetto tra gli utenti che la protagonista potesse essere proprio Belen Rodriguez. Questo silenzio, unito alle nuove accuse e alle successive smentite implicite, lascia sul tavolo molte domande: quanto incidono le dinamiche personali sulle scelte editoriali nel mondo del gossip e fino a che punto la ricerca di visualizzazioni guida decisioni che toccano vite altrui? La vicenda rimane aperta, con tensioni pubbliche, ricordi di gratitudine e uno scoop che non è mai arrivato al pubblico.