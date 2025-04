Belen Rodriguez è stata ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” e ha parlato della sua vita, in particolare dal punto di vista sentimentale rivelando qualcosa di davvero inaspettato.

Belen Rodriguez ospite a “Che Tempo Che Fa”

Per Belen Rodriguez gli ultimi anni non sono stati facilissimi, da ogni punto di vista. Per la showgirl argentina però le cose sembrano finalmente andare bene infatti, ospite a “Che Tempo Che Fa” da Fazio, Belen è apparsa davvero molto solare, oltre che sempre bellissima. La showgirl ha anche di recente cambiato taglio di capelli e si sa, quando una donna cambia taglio è solitamente perché è pronta a un nuovo capitolo della propria vita. Nell’intervista di Fazio, Belen ha parlato di diverse cose, anche della famosa farfallina (il tatuaggio): “La farfallina? Io la vedo tutti i giorni, la saluto, la lavo, ogni tanto le faccio lo scrub…” Belen ha anche parlato di amore, facendo una rivelazione sorprendente. Ecco cosa ha detto.

Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Per la prima volta in vent’anni…”

Nelle ultime settimane sono state diverse le indiscrezioni che volevano Belen accanto a un uomo misterioso, per non parlare di quelle che puntavano su un ritorno di fiamma sia con Stefano De Martino sia con Antonino Spinalbese. Invece è la stessa showgirl argentina a chiarire una volta per tutte la sua vita sentimentale. Ecco cosa ha detto da Fazio: “Un momento di cambiamenti. Sono single per la prima volta dopo vent’anni, ho cambiato rete, ho tagliato i capelli e ho anche compiuto 40 anni.” Nel corso della puntata, Belen ha più volte ribadito di non avere nessun uomo al proprio fianco, scherzandoci anche su: “Belen senza fidanzato è una cosa che non esiste”. Prontissima a questo punto la battuta di Luciana Littizzetto: “un pò come Mattarella senza cravatta o Salvini senza il ponte sullo stretto!”