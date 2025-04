Dopo un lungo periodo da single, sembra che per Belen Rodriguez sia tornato il momento dell’amore. Tutto sul gossip che sta infiammando il web.

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato?

Gli ultimi anni, dal punto di vista sentimentale, e non solo, sono stati particolarmente intensi per la showgirl argentina Belen Rodriguez. Dopo la fine (l’ennesima) della storia con Stefano De Martino, Belen ha avuto diverse storie, tra cui quella con Elio Lorenzoni, che pareva dover sfociare nel matrimonio. Da tempo invece la showgirl è single, in questi mesi si è concentrata in particolare sui suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Ma ecco che, Gabriele Parpiglia, nella sua ultima newsletter, ha lanciato un’indiscrezione bomba: Belen Rodriguez avrebbe ritrovato l’amore! Ecco con chi.

Belen Rodriguez avvistata con un uomo misterioso: di chi si tratta?

Come appena detto, nella sua ultima newsletter, l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia ha lanciato una clamorosa indiscrezione, ovvero che Belen Rodriguez abbia trovato un nuovo fidanzato: “Belen nasconde un amore segreto dal cognome altisonante?”, è questa la domanda che funge da titolo all’articolo di Parpiglia. Ecco poi cosa si legge: “quando non si dedica ai figli, Santiago e Luna Marì, la casa della Rodriguez ospita un nuovo amore. Una relazione per ora tenuta segreta e lontana dagli occhi di tutti. Noi abbiamo una foto dell’uomo misterioso presente dalla Rodriguez alle 3:59 del mattino, dopo esservi entrato qualche ora prima, durante lo scorso weekend.” Ma, di chi si tratta? “Si tratta di un cognome importante, altisonante, che deve però rimanere segreto per il momento. A quanto pare, lui dovrebbe prima risolvere la sua situazione privata.”