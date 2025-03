Da mesi Stefano De Martino è considerato uno dei protagonisti indiscussi della televisione. Dal sorprendente successo di Affari Tuoi su Rai 1 al grande boom di Stasera tutto è possibile su Rai 2. Tuttavia, sembra che stia per arrivare una nuova fase della sua carriera, con una decisione inaspettata che potrebbe lasciare delusi alcuni dei suoi sostenitori. Ecco l’indiscrezione lanciata da Novella 2000.

La nuova edizione di Stasera tutto è possibile

Il 28 gennaio è iniziata la nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino su Rai 2. Gli ospiti famosi, protagonisti del programma, sono chiamati a partecipare a giochi divertenti, tra cui la famosa Stanza inclinata, dove devono improvvisare mentre cercano di mantenere l’equilibrio su un pavimento inclinato.

Al fianco di De Martino ci sono Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Herbert Ballerina. Tra i giochi dell’edizione ci sono Travel Step, Ma che Bontà e Segui il labiale, con la partecipazione anche del Panda animato da Francesco Garzia e la musica del dj Claudio Cannizzaro.

Ottimi risultati in termini di ascolti. Nella puntata del 18 marzo, il programma ha registrato 2.338.000 spettatori, pari al 16% di share. Nella puntata dell’11 marzo, ha ottenuto il 13,8% di share, superando sia Rai 1 che Canale 5.

Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile? La clamorosa indiscrezione

“Mi danno per certo che Stefano De Martino con il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026 non apparirà più a Stasera Tutto è Possibile”, ha dichiarato Roberto Alessi su Mowmag.

Secondo alcune indiscrezioni, Stefano De Martino starebbe seguendo la stessa strada di Amadeus, che dopo il grande successo con Stasera tutto è possibile aveva scelto di concentrarsi solo su Rai 1. Si vocifera che De Martino voglia diventare un volto esclusivo della rete ammiraglia, evitando Rai 2.

Da Viale Mazzini circolano voci su un possibile trasferimento del programma su Rai 1 nella prossima stagione, ma Roberto Alessi è convinto che De Martino deciderà di abbandonare il programma per dedicarsi a nuovi progetti, tra cui la conduzione di Sanremo 2027. Per il prossimo anno, il conduttore potrebbe comparire solo in eventi speciali o prime serate, come il programma di Capodanno.

Un addio a STEP sarebbe un duro colpo per i suoi fan, dato il grande successo del programma.