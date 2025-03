Nuovo amore per Stefano De Martino? Una foto sui social ha acceso il gossip su lui e Angela Nasti, sorella di Chiara.

Stefano De Martino, un successo dietro l’altro

Questo è senza dubbio un periodo magico dal punto di vista professionale per Stefano De Martino, che sta davvero raccogliendo un successo dietro l’altro. Oltre ad “Affari Tuoi“, il conduttore napoletano conduce anche lo show di successo “Stasera tutto è possibile”. Momento quindi molto felice per la carriera di De Martino ma, l’amore? Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, il conduttore non ha avuto relazioni durature, qualche tempo fa si era parlato di un ritorno di fiamma con Emma ma, a quanto pare, il cuore potrebbe battere per qualcun’altra. Scopriamo chi.

Stefano De Martino e Angela Nasti, il dettaglio della foto accende il gossip

Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe un nuovo amore. Di chi si tratta? Di Angela Nasti, sorella di Chiara, influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Alcuni dettagli infatti fanno credere che i due si stiano frequentando, tanto da incendiare il gossip. Nei giorni scorsi ad esempio sono stati avvistati insieme in uno studio dentistico a Napoli, anche se il tutto è cominciato da una segnalazione condivisa dal profilo Instagram Very Inutil People, in cui si sosteneva che i due si comportassero come se stessere insieme. Molti però parlano di una bufala, anche perché c’è da dire che i due nemmeno si seguono su Instagram. Tornando all’avvistamento dal dentista, c’è chi sostiene che invece era dal dermatologo e che le foto non li ritraggono insieme ma solamente nello stesso luogo, il che lascia spazio a diverse interpretazioni. Insomma, staremo a vedere!