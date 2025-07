Si riparte. Lunedì 7 luglio, in prima serata su Canale 5, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi: Battiti Live, lo show firmato Radio Norba che trasforma le piazze pugliesi in una festa a cielo aperto.

Sul palco di Battiti Live, Ilary Blasi ritrova la leggerezza

Alla guida di Battiti Live, come lo scorso anno, Ilary Blasi.

Con lei ci sono ancora Alvin – amico di lunga data – e la novità di questa edizione: Nicolò De Devitiis.

Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, i tre hanno raccontato l’atmosfera che si respira dietro le quinte. Ilary si lascia andare. Dice di divertirsi. Di stuzzicare Alvin, con cui ha confidenza da decenni. E ammette, senza troppi filtri, che con Nicolò all’inizio non è stato tutto semplice: “Era un po’ rigido… poi si è sciolto. Ci stiamo prendendo le misure”. Sincera, come sempre.

Parla anche dei cantanti in scaletta. Alcuni – lo dice sorridendo – non li conosceva nemmeno. “Musicalmente sono un po’ all’antica”, scherza. Ma poi si lascia andare: “La mia canzone dell’estate è Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Poi anche Oh ma di Rocco Hunt e Noemi. E Maschio, di Annalisa. Brani che mi fanno sentire bene”. Perché alla fine è questo il punto. Ritrovare il piacere semplice della musica dal vivo. E magari anche un tramonto alle spalle.

Ilary Blasi con tutta l’energia dirompente di Battiti Live 2025

L’edizione Battiti Live del 2025 promette ancora una volta un vero spettacolo. Sei puntate. Oltre alla conduzione di Ilary Blasi. Una lineup da urlo. Tra i nomi in programma, artisti italiani e internazionali. Hit già virali e nuove promesse che fanno ballare generazioni diverse. Tutto su un palco gigantesco affacciato sul mare di Molfetta, illuminato da oltre 650 proiettori e quasi 400 metri di led.

“C’è qualcosa di magico nel condurre uno show all’aperto, col pubblico sotto e il cielo che cambia colore”, racconta Ilary. Alvin conferma: “Con lei è sempre uno spasso. Ci conosciamo da vent’anni. E Nicolò ha portato freschezza”. Loro tre, insieme, funzionano. Si punzecchiano, si spalleggiano. Ma il risultato è lì, davanti a tutti. Spontaneo.

E forse è proprio questo il segreto di Battiti Live. La voglia di divertirsi sul serio. Senza troppe pose.