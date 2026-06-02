Il manager è stato ospite a Dogliani al Festival della Tv e ha parlato anche della showgirl argentina.

Ospite a Dogliani del Festival della Tv, Lucio Presta ha raccontato un aneddoto riguardando Belen Rodriguez. Ecco le sue parole.

Lucio Presta la fine del rapporto lavorativo con Belen

Lucio Presta, nel suo libro “L’Uragano” ha parlato anche di Belen Rodriguez, di cui ha seguito la carriera dal 2008 al 2012.

Ecco cosa ha scritto sulla fine del rapporto lavorativo: “Altro che calcolatrice: avrebbe potuto essere una delle donne più ricche e ricercate d’Italia, ma ha sempre inseguito l’amore anziché la professione. E cosa vuoi dire a una persona che sceglie l’amore?“ Nel tempo cominciamo a discutere spesso. Lei diventa imprevedibile, indomabile. E io non so più come gestire quella tempesta.

Insieme decidiamo una cosa, poi ne fa un’altra. Comincia a essere ritardataria, ad accusare qualche stanchezza, qualche fisima di troppo e poi fa tardi la notte, ha un tenore di vita che non si confà al mio modo di lavorare. E così interrompiamo per sempre il nostro rapporto“.

“Una notte l’ho chiamata”: Lucio Presta e la rivelazione su Belen

L’agente dei vip, Lucio Presta, è stato ospite al Festival della Tv di Dogliani ed è stato protagonista di una faccia a faccia col giornalista Giovanni Minoli. Tra le altre cose ha parlato anche di Belen rivelando un retroscena: “Una notte l’ho chiamata e le ho detto che doveva scegliere: o me o Corona. Lei ha scelto l’amore… E i risultati si sono visti. Ma io le voglio un bene dell’anima. Se lei volesse sarei pronto domani a lavorare con lei ma prima deve ritrovare se stessa.”