Fabrizio Corona attacca Belve e la conduttrice: le reazioni e i precedenti

Fabrizio Corona attacca Belve e la conduttrice: le reazioni e i precedenti

Fabrizio Corona ha commentato duramente il ritorno di Belve, prendendo di mira Francesca Fagnani e suscitando risposte contrapposte da colleghi e protagonisti del mondo tv

Il ritorno di Belve in prima serata non è passato inosservato: oltre agli oltre 1.349.000 telespettatori segnalati, il programma è finito nel mirino di Fabrizio Corona, che ha affidato il suo giudizio a un post su X. L’attacco del celebre ex paparazzo si è concentrato sulla conduttrice Francesca Fagnani, accusata di aver cercato di emulare lo stile di Maria De Filippi.

Il dibattito, iniziato sui social, ha rapidamente coinvolto volti dello spettacolo che hanno espresso pareri opposti.

Il post che ha scatenato la polemica

Nel suo commento su X, pubblicato con riferimento alla serata di debutto, Fabrizio Corona ha usato parole nette definendo Belve «morto» e sostenendo che la conduttrice avrebbe tentato una trasformazione verso lo stile di Maria De Filippi.

Il messaggio ha anche suggerito che un programma simile sarebbe più adatto a Canale 5, una frecciata che tocca sia la figura di Francesca Fagnani sia la rete. Il tono è quello tipico di Corona: diretto, senza filtri, e pensato per creare discussione immediata.

Reazioni dal mondo dello spettacolo

Nonostante l’attacco di Corona, sul fronte opposto si sono schierati diversi personaggi pubblici. Nominarne alcuni, come Patrizia Pellegrino, Noemi, Paola Iezzi ed Elena Barolo, aiuta a misurare la polarizzazione dell’opinione: alcuni hanno elogiato la puntata e la conduzione, altri hanno sottolineato elementi dell’intervista che hanno apprezzato. Questo contrasto evidenzia come un programma di approfondimento possa generare valutazioni nette e divergenti, soprattutto quando affronta temi forti o ospiti controversi.

Il passato di Corona a Belve e i compensi

È interessante notare che la posizione di Corona non è sempre stata critica. Tre anni fa l’ex paparazzo aveva infatti partecipato come ospite proprio a Belve, sedendosi sul celebre sgabello di Francesca Fagnani. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Corona aveva dichiarato di aver ricevuto in totale 90.000 euro per alcune partecipazioni televisive, specificando un compenso di 30.000 euro per ciascuna ospitata, inclusa quella a Belve. Questo contrasto tra prosecuzione di collaborazione e critiche successive è alla base di molte interpretazioni sulla sua posizione attuale.

Una svolta nella narrazione personale

La contraddizione apparente — essere stato ospite pagato e poi criticare il format — è un elemento narrativo ricorrente nelle storie di personaggi pubblici che oscillano tra apparizioni e giudizi. Per alcuni osservatori, il cambiamento di tono di Corona è strategico: l’attacco può servire a riaccendere l’attenzione personale e a posizionarsi nuovamente nel dibattito pubblico. Per altri, è semplicemente l’espressione di un giudizio sincero su una direzione editoriale che non condivide.

Il caso Belve Crime e la precisazione sulle ospitate

Un capitolo a parte riguarda il precedente legato a Belve Crime, quando Fabrizio Corona diffuse l’ipotesi che a Massimo Bossetti fosse stato riconosciuto un compenso elevato per la sua intervista con Francesca Fagnani. L’affermazione aveva generato scalpore e discussione online, tanto da richiedere una smentita pubblica. La conduttrice intervenne per chiarire che Bossetti non aveva ricevuto alcun compenso, versione confermata poi anche dalla casa di produzione, chiudendo così la controversia mediatica su quel punto.

Le conseguenze per il programma

Questi episodi illustrano come un programma d’interviste di alto profilo come Belve debba fare i conti con la visibilità critica che comporta: ogni scelta di ospite, compenso o linea editoriale viene sottoposta a verifica pubblica. La capacità del format di reggere a queste critiche, mantenendo ascolti e attenzione, resta un nodo centrale per produttori e conduttrice.

Conclusioni e prospettive

Il confronto innescato dal post di Fabrizio Corona è destinato a rimanere parte del racconto attorno al ritorno di Belve. Da un lato, ci sono le critiche forti e personali; dall’altro, il sostegno di volti noti del settore. Nel mezzo restano i fatti: la partecipazione passata di Corona, i dettagli sui compensi dichiarati e il chiarimento sul caso Belve Crime. Il dibattito servirà probabilmente a rimodellare l’immagine del programma nel pubblico e a stimolare ulteriori confronti editoriali nei prossimi appuntamenti.