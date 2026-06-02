Le indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi continuano a far discutere. Tra le voci che circolano nelle ultime settimane c’è quella che vede Selvaggia Lucarelli come possibile conduttrice. Un’ipotesi che non è piaciuta a Franco Terlizzi, ex concorrente del programma, che si è scagliato contro la giornalista.

Isola dei Famosi: Terlizzi contro Selvaggia Lucarelli

Durante un’intervista, Franco Terlizzi ha espresso apertamente il proprio disappunto riguardo alla possibilità di vedere Selvaggia Lucarelli al timone del’Isola dei Famosi. Secondo l’ex pugile, la produzione avrebbe potuto puntare su figure televisive diverse, citando ad esempio Belen Rodriguez come professionista adatta a ricoprire quel ruolo. “Hanno scelto una persona insignificante come Selvaggia Lucarelli, una che sa solamente attaccare i personaggi vip del momento.

Ma cosa sa fare in tv? Nulla” ha dichiarato.

Le sue dichiarazioni sono state particolarmente dure e hanno acceso il dibattito tra i fan del programma. Terlizzi ha messo in dubbio le capacità televisive della giornalista e opinionista, sostenendo di non condividere la scelta che, al momento, resta comunque soltanto un’indiscrezione non confermata.

Isola dei Famosi, Terlizzi contro Lucarelli: un rapporto difficile nato durante l’esperienza nel reality

Le critiche rivolte a Lucarelli sembrano avere radici lontane. Franco Terlizzi ha ricordato alcuni commenti ricevuti durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, quando, a suo dire, la giornalista avrebbe espresso giudizi negativi nei suoi confronti senza conoscerlo personalmente. Questo episodio avrebbe scatenato del risentimento, che emerge ancora oggi nelle sue dichiarazioni.

L’ex naufrago si è spinto fino a prevedere un possibile insuccesso del programma nel caso in cui l’ipotesi di conduzione dovesse concretizzarsi. “Con una conduzione del genere, la prossima Isola sarà un flop totale e clamoroso” ha dichiarato.