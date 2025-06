Tra volti noti, ritorni attesi e incursioni hollywoodiane, il nuovo anno televisivo si preannuncia come un mix di garanzie e tentativi. E sì, c’è anche Whoopi Goldberg.

Sorprese, certezze e volti noti nei palinsesti Rai 2025 2026

Presentati a Napoli, i nuovi palinsesti Rai 2025 2026 confermano una direzione ormai chiara: si punta sull’affetto del pubblico per i grandi classici.

Carlo Conti, Milly Carlucci, Antonella Clerici. Tutti confermati, tutti di nuovo in campo. L’intrattenimento del prime time si regge su questi tre pilastri. Conti, naturalmente, sarà ancora al timone di Sanremo. Ma anche di serate evento come l’omaggio a Pino Daniele, insieme a Fiorella Mannoia. Clerici raddoppia: oltre a “È sempre mezzogiorno”, guida anche “Jukebox”. Carlucci? “Ballando” torna senza sorprese.

Poi c’è Benigni. La Rai se lo tiene stretto, ma senza strafare. Una sola serata, dedicata a San Pietro. Poco, ma potente. Chi si aspettava novità clamorose, forse resterà deluso. Anche Stefano De Martino rimane in panchina per le prime serate, nonostante i numeri di “Affari tuoi”. C’è, ma senza strafare. Intanto Kevin Spacey sbarca su RaiPlay con “Mini market”. E Whoopi Goldberg entra in “Un posto al sole”. Sì, proprio lei: “Il mio italiano non è perfetto”, dice in video, “ma ci siamo riusciti”. Detto così.

Palinsesti Rai 2025 2026 tra tradizione, tagli e nuove scommesse

Se Rai1 punta sull’evento, Rai2 prova a osare. Quindi cosa c’è di nuovo nei palinsesti Rai 2025 2026? Ecco che Diaco si prende la sera con “Bellama’”. Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales guidano “Freeze”, un comedy show pieno di celebrity. Poi Elettra Lamborghini con “Boss in incognito” e Teo Mammucari che non sa bene dove stare. Intanto The Jackal tornano con “Gli scatenati”. Bambini protagonisti. Rischioso? Forse. Ma almeno è qualcosa di diverso.

Nel day time nessuno tocca nulla. Daniele, Balivo, Matano. Pino Insegno regge il preserale fino a ottobre, poi rientra “L’Eredità” con Marco Liorni. Il sabato arriva Elisa Isoardi con “Bar centrale”, Nunzia De Girolamo prende uno spazio tutto suo. “Domenica In” si allarga: con Mara Venier ci sarà anche Gabriele Corsi.

Dietro le quinte, però, la spending review morde. La Rai taglia dove può: “Report”, “Presadiretta”, “Lo Stato delle Cose”, tutti ridotti. Otto milioni da risparmiare nel 2025, diciassette nel 2026. Bruno Vespa resta saldo, come anche Sabrina Giannini con “Indovina chi viene a cena”. E Paola Ferrari torna con “Il Processo del lunedì”. Ma “Citofonare Rai2”? Sparito. Fine dei giochi per Perego e Ventura.

In sostanza, la Rai cambia restando com’è. Con qualche glitter americano in più.