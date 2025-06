Cosa c’è davvero tra Stefano De Martino e Gilda D Ambrosio? È una domanda che si sente spesso, da tempo ormai. Il loro rapporto incuriosisce, fa discutere. Lei, però, ha sempre risposto con grande chiarezza e senza lasciare spazio a fraintendimenti: «A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita».

Tra Stefano De Martino e Gilda D Ambrosio è solo amicizia? Il sentimento che li lega

Parole semplici, sincere, che però pesano molto. Non sono frasi dette a caso, ma riflettono un legame profondo. Un sentimento che va ben oltre la semplice amicizia? Anche se non sempre è facile mettere un’etichetta precisa. Il settimanale Oggi, che segue da vicino questa storia, non ha dubbi. Tra Stefano De Martino e Gilda D Ambrosio c’è molto più di un rapporto superficiale. C’è affetto, complicità, una sintonia che si percepisce anche solo guardandoli insieme. Insomma, un’intesa che fa pensare a qualcosa di speciale, forse un sentimento che sta crescendo, o che si è già fatto largo con decisione nelle loro vite.

Stefano De Martino e Gilda D Ambrosio, un weekend a Porto Cervo tra amici

Succede tutto in un tardo pomeriggio di venerdì, racconta Oggi. Stefano De Martino e Gilda D Ambrosio salgono su un volo Roma-Olbia. Da lì, un’auto sportiva li porta a Porto Cervo, dove li aspetta la sua Santiago, un gozzo elegante di Stefano, lungo 11 metri e mezzo, capace di ospitare 16 persone e 6 posti letto. Navigano insieme verso l’isola di Mortorio, parte dell’arcipelago della Maddalena, godendosi il mare e il sole. Ma Stefano sa bene di non essere mai davvero solo. Sa che ogni suo movimento è seguito, osservato, immortalato dai paparazzi. Così, quando nota un fotografo troppo vicino, limita ogni gesto troppo affettuoso verso Gilda. Il weekend scorre tranquillo, circondati da amici, ma con uno sguardo particolare l’uno per l’altra. Un legame che resiste al controllo, e continua a far parlare.