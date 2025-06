Fan in ansia per le parole del conduttore napoletano, ecco cosa ha detto durante l'ultima puntata.

Stefano De Martino, durante l’ultima puntata di “Affari Tuoi”, si è lasciato andare a una battuta che ha spaventato sia i fan che la Rai. Non ci sarà più lui a condurre il noto game show preserale?

Stefano De Martino, la conferma a “Stasera tutto è possibile”

Da un lato la bella notizia per i tanti fan di Stefano De Martino.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità, il conduttore napoletano sarà al timone anche della prossima stagione di “Stasera tutto è possibile”. L’amico di De Martino, Francesco Paolantoni, ha detto: “ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Avremmo potuto comunque fare qualcos’altro insieme, ma alla fine si è convinto. Aspettiamo il 27 e vediamo l’ufficialità”. Dall’altro lato, invece, Stefano De Martino potrebbe non condurre più “Affari Tuoi”. Una sua battuta infatti ha allarmato i fan.

Addio a Affari Tuoi? Stefano De Martino lancia una battuta che non passa inosservata

Come abbiamo appena visto, Stefano De Martino sarà ancora alla conduzione de “Stasera tutto è possibile”. Per quanto riguarda invece “Affari Tuoi“, il conduttore napoletano potrebbe dire addio. Una sua battuta durante l’ultima puntata del gam show preserale ha spaventato i fan. Durante un siparietto con il concorrente della Puglia, detto il “Presidente” Antonio Mansueto, De Martino si è divertito a farsi imitare dal concorrente, asserendo poi: “Signori, a settembre potrei non esserci io“. Un battuta, o c’è qualcosa sotto?