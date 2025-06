Grave lutto ad “Affari Tuoi”, è morta l’ex pacchista Harley Zuriatti: aveva solamente 29 anni. A darne la notizia il marito, Andrea Fiorillo, sposato di recente.

Grave lutto ad Affari Tuoi: la pacchista Harley Zuriatti morta a 29 anni

Aveva solo 29 anni Harley Zuriatti, ex pacchista di “Affari Tuoi“. A dare la notizia della morte il marito, Andrea Fiorillo: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia.

Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita.” Proprio ad “Affari Tuoi“, Harley Zuriatti aveva della malattia che l’aveva colpita, ovvero un tumore all’utero, e aveva dedicato proprio la sua partita a tutti i malati oncologici.

Addio ad Harley Zuriatti, la sua avventura ad “Affari Tuoi”

Harley Zuriatti è morta a soli 29 anni per colpa di un tumore all’utero. Era il 2024 quando aveva partecipato al programma condotto da Stefano De Martino, “Affari Tuoi“. Harley ha raccontato che si chiama così perché suo padre è un appassionato delle Harley Davidson. La giovane si fece accompagnare dall’allora fidanzato Andrea Fiorillo, che ha poi sposato. I due riuscirono a portare a casa 20mila euro. Harley aveva anche raccontato della malattia e di aver scoperto del gioco quando faceva la chemio: “ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata non avrei conosciuto Affari Tuoi. Oggi non sarei qui senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri.“