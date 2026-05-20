Trasporti: Cardullo (fondazione Pacta), 'Serve confronto tra stakeholder per policy su

“Fondazione Pacta riunisce i principali player del settore, istituzioni, mondo accademico, per trovare soluzioni concrete per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione imposti a livello europeo e italiano. Decarbonizzazione obiettivo irrinunciabile, ma deve avere un proprio percorso d...

“Fondazione Pacta riunisce i principali player del settore, istituzioni, mondo accademico, per trovare soluzioni concrete per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione imposti a livello europeo e italiano. Decarbonizzazione obiettivo irrinunciabile, ma deve avere un proprio percorso di sostenibilità.” Così Massimiliano Cardullo, Head of Public Affairs & Stakeholder Engagement di Aeroporti di Roma e membro comitato indirizzo di fondazione Pacta, durante l’incontro a Roma promosso da fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità.

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