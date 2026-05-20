Bullismo: Marcialis (BullyBuster), ‘una app che fornisce segnali preventivi’

“BullyBuster nasce nel 2019 con l’obiettivo di prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Abbiamo sviluppato una serie di tool utilizzabili sia dai giovani sia dalle istituzioni. La forza delle app BullyBuster sta nel fornire segnali preventivi di bullismo, come ad esempio i deep fake facci...

“BullyBuster nasce nel 2019 con l’obiettivo di prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Abbiamo sviluppato una serie di tool utilizzabili sia dai giovani sia dalle istituzioni. La forza delle app BullyBuster sta nel fornire segnali preventivi di bullismo, come ad esempio i deep fake facciali in episodi di revenge porn”. Lo ha detto Gian Luca Marcialis, università degli Studi di Cagliari e Direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario “BullyBuster”, alla Maratona Bullismo 2026, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=A_YGxzu8kC8